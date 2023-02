Stiri pe aceeasi tema

- La inceputul acestui an, dupa o lunga perioada de stagnare, guvernul lua decizia de a debloca peste 90.000 de locuri de munca in sistemul bugetar, fie in ministere, fie in puținele companii de stat existente. Așa se face ca la aceasta ora vorbim de angajari și de salarii de 10.000 de lei in Romania…

- Se dau salarii de 5.000 de lei fara facultate pentru cei care vor ajunge sa se angajeze intr-un anumit loc din Romania. Așadar, care este compania care are urgent nevoie de angajati, vedeți in randurile de mai jos. Se ofera locuri de munca pe bani mulți in București. Unde sa te adrezi Sunt locuri de…

- Romanii care sunt in cautarea unui loc de munca la inceput de an trebuie sa știe care este compania din Romania care face sute de angajari. Aceasta companie are mare nevoie de oameni și a marit si salariile de la 1 ianuarie. O companie face sute de angajari. Unde trebuie sa se adreseze cei interesați…

- Compania MOL Romania va derula și anul acesta programul „Permis pentru viitor” prin care ofera sprijin financiar tinerilor din medii defavorizate pentru acoperirea costurilor școlii de șoferi. Prin intermediul acestui program sunt acoperite costurile necesare pentru obținerea permisului de conducere…

- Topul județelor din Romania cu cele mai mari salarii medii nete: Unde au caștigat romanii cei mai mulți bani in 2022 Bucureștiul si judetele Cluj si Timis conduc clasamentul celor mai mari salarii medii nete din economia locala. La polul opus, in județele Harghita, Teleorman și Valcea se inregistreaza…

- O noua companie americana intra in Romania, dupa ce a preluat o firma rivala ce avea operațiuni inclusiv la noi in țara – un grup ce a starnit un val de controverse dupa ce a devenit primul de peste Ocean care a implantat cipuri de acces angajaților. O noua companie americana intra in Romania O […]…

- Un gigant nemțesc face investiții serioase in Romania. Romanii au parte de vești foarte bune pentru ca se anunța angajari importante. Cei care iși doresc sa iși gaseasca un loc de munca sau sa iși schimbe job-ul au acum ocazia sa o faca. Compania din Germania a ales țara noastra pentru a face o investiție…

- La inceputul anilor 1990, Romania era o tara orfana de personalitati proeminente. Putinii dizidenti din anii din urma ai regimului Ceausescu veneau din zona literara si aveau mici sanse sa se impugna in fata molohului restaurationist FSN. Dar niciunul nu avea prestigiul si popularitatea lui Vaclav Havel…