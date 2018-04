Stiri pe aceeasi tema

- Fabrici pazite de Securitate, angajați care nu știau ce produc și rezerve ținute secrete de stat. De toate s-a ales praful, iar Romania platește in prezent zeci de milioane de euro pentru aceste resurse.Citește și: VIDEO - Incendiu de PROPORTII la Trump Tower: Mai multe victime, printre ele…

- OSF Global este o companie de dezvoltare software, soluții cloud și eCommerce care ofera servicii de consultanța, dezvoltare de aplicații și implementare pentru companii in curs de dezvoltare, atat in sectorul B2B, cat și B2C. OSF integreaza soluții personalizate pentru a crea maximul de valoare…

- Grupul Hennes & Mauritz AB (H&M), al doilea retailer mondial de imbracaminte, a raportat marti cel mai mic profit trimestrial din ultimii 16 ani in conditiile in care grupul a acumulat un stoc record de haine nevandute in valoare de peste patru miliarde dolari, informeaza Bloomberg.…

- Adrian Candu tempereaza avantul de unire al liderilor Parlamentului din Romania: Moldovenii isi doresc un stat independent, dar sunt tendinte”, a spus președintele Parlamentului Republicii Moldova, dupa ce Liviu Dragnea și Calin Popescu Tariceanu au anunțat, de la tribuna plenului reunit, ca țara noastra…

- Compania germana Sennheiser va deschide o fabrica in Romania, la Brașov. Aceasta va fi cea de-a patra fabrica a companiei, care deține 3 astfel de unitați in Germania, Irlanda și Statele Unite. Sennheiser, specializata in producția de electronice audio precum microfoane, caști sau accesorii pentru telefoane,…

- Cu ocazia Ziua Mondiala a Drepturilor Consumatorilor, care este marcata in fiecare an la data de 15 martie, Comisariatul Judetean pentru Protectia Consumatorilor (CJPC) Galati propune crearea unei piete on-line echitabile si sigure. CJPC Galati mentioneaza intr-un comunicat, ca in editia din 2017 a…

- Blue Air va avea curse spre Palma de Mallorca. Compania aeriana romaneasca Blue Air lanseaza o ruta noua spre una dintre cele mai dorite destinații de vara pentru romani. De pe 16 iunie, pasagerii vor putea decola spre Palma de Mallorca de pe Aeroportul Internațional Otopeni. Zborurile se vor desfașura…

- Guvernul nu renunța la Declarația 600! Premierul Viorica Dancila a anunțat, in prima ședința de guvern, ca Declarația 600 se va putea depune pana in aprilie.Luni, premierul Viorica Dancila anunta, in plenul Parlamentului, ca in aceasta saptamana se va renunta la Formularul 600. "Cat…