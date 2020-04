Stiri pe aceeasi tema

- Compania Techtex, membra a grupului Taparo, a pus in functiune inca doua linii tehnologice automatizate pentru productia de masti chirurgicale, activitatea desfasurandu-se in patru schimburi pentru a creste capacitatea de productie la 300.000 de bucati pe zi, informeaza un comunicat al companiei…

- Productia de masti chirurgicale romanesti ar putea ajunge la un milion de bucati zilnic incepand din 15 aprilie, data de la care nu vor mai exista probleme cu aprovizionarea acestora, a...

- Consilier economic al premierului Ludovic Orban, Tanase Stamule a prezentat sambata, pe pagina sa de socializare, situația producției interne de materiale sanitare:„1. Cel mai important este faptul ca am aprobat prin OUG omologarea produselor de catre laboratoarele specializate a MAPN. In…

- Un numar de 53 de milioane de puieti vor fi plantati anul acesta pe teritoriul tarii, iar 2.500 de paduri vor fi plantate de la zero, a declarat vineri ministrul interimar al Mediului, Apelor si Padurilor, Costel Alexe. "In acest an, 53 milioane de puieti vor ajunge in 13.000 de santiere pe intreg cuprinsul…

- Asociatia Magistratilor din Romania (AMR), organizatie neguvernamentala, apolitica, nationala si profesionala a judecatorilor si procurorilor, declarata "de utilitate publica" prin Hotararea Guvernului nr. 530/21 mai 2008 - cu sediul in municipiul Bucuresti, B-dul Regina Elisabeta nr. 53, sector 5,…

- Județul Argeș are cele mai multe farmacii din țara dupa București și Bihor, arata un studiu publicat de compania de consultanța Frames in luna ianuarie a.c. Mai exact, in Argeș sunt 230 de farmacii, fața de 239 cate sunt in Bihor și 384, in capitala. Urmeaza Doljul, cu 207 farmacii, Clujul (187) și…

- Pilotul Adrian Iovan si studenta Aurelia Ion si-au pierdut viata în accidentul aviatic produs în 20 ianuarie 2014, în Muntii Apuseni, într-o zona accidentata, la peste 1.400 de metri altitudine, la granita dintre judetele Cluj si Alba. În accident au fost raniti…

- Premierul Ludovic Orban a numit la Ministerul Justiției un nou secretar de stat: fosta consiliera locala PNL din municipiul Bistrița, Olivia Diana Morar, șefa a organizației de femei PNL din județ.Avocat de profesie, noua secretara de stat are 18 case, apartamente si spatii comerciale in Oradea,…