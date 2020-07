Compania de transport public din Berlin, soluție pentru purtatul măștii: nu folosiți deodorant Compania de transport public în comun din Berlin îi încurajeaza pe cetațeni sa nu mai foloseasca deodorant, astfel încât calatorii vor fi obligați sa poarte masca în mod corespunzator, pentru a se apara de mirosuri, daca de coronavirus nu le este așa teama, potrivit Mediafax.

Germania a impus purtarea maștilor în timpul calatoriilor cu transportul în comun, dar cetațenii nu respecta regula și folosesc maștile în mod neadecvat.

“Mulți oameni poarta masca sub nas, așa ca luam masuri&", a postat compania pe contul de Twitter.

