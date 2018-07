Stiri pe aceeasi tema

- Samsung a creat un fond de investitii de 150 de milioane de dolari, prin care vrea sa finanteze startup-uri din domeniul inteligentei artificiale (AI). Compania este interesata de firme aflate la inceput de drum pentru prime runde de investitii si finantari de tip seed.

- Ellaal Goldberg Corporation, companie americana cu sediul in Washington, DC, acționar majoritar al companiei Ellaal Goldberg, SA, a anunțat ca va investi mai mult ca 50 de milioane de dolari pe piața comunicațiilor și mass-media din Romania, dintre care 20 de milioane de dolari in primul an

- Soros Fund Management LLC, firma de investitii infiintata si condusa de miliardarul George Soros, a preluat in primele trei luni ale anului o participatie de 35 de milioane de dolari in obligatiuni convertibile ale Tesla, cu scadenta in martie 2019, transmite Reuters. Purtatorul de cuvant al firmei…

- O sculptura din bronz realizata de Constantin Brancusi in 1932, care reprezinta un portret stilizat al lui Nancy Cunard, a fost vanduta cu 71 de milioane de dolari (comisioane si taxe incluse) la o licitatie organizata marti de casa Christie rsquo;s la New York

- Fondul de investitii Lantern Capital a propus cel mai ridicat pret pentru a achizitiona The Weinstein Company, studioul producatorului de film Harvey Weinstein, cazut in dizgratie dupa ce a fost acuzat de mai mul...

- Filmul cu supereroi ar putea stabili un nou record pentru weekendul de lansare, dupa ce a avut incasari la nivel international de 179 de milioane de dolari in primele trei zile si de 106 milioane de dolari numai vineri in cinematografele nord-americane, relateaza Hollywood Reporter.