Compania de plăţi transfrontaliere Wise şi-a suspendat serviciul de transfer de bani în Rusia Un purtator de cuvant al companiei a spus ca Wise, care are sediul la Londra, va continua sa monitorizeze situatia si ”va mentine aceste masuri sub control constant”. Wise, o companie de tehnologie financiara cunoscuta anterior sub numele de TransferWise, detine conturi in tari pe rute valutare populare, pentru a evita comisioanele mari asociate in mod traditional cu transferurile internationale de bani. Saptamana trecuta, Wise a limitat transferurile zilnice catre Rusia la 200 de lire sterline (268,34 USD). Un purtator de cuvant al companiei a spus ca limitele au fost instituite la momentul respectiv… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

