- Salba impresionanta de medalii (15 la numar) pentru Romania la Campionatele Balcanice de canotaj pentru juniori si cadeti gazduite de Lacul „Lebada” din Pantelimon: sapte de aur, trei de argint si cinci de bronz. In clasamentul pe natiuni dupa numarul de puncte, Grecia a ocupat prima pozitie, cu 87…

- Prima editie a Campionatului Balcanic de Gimnastica Ritmica se desfasoara in aceasta perioada in orasul Budva din Muntenegru. La competitie participa sportive din 11 tari: Muntenegru, Croatia, Kosovo, Romania, Slovenia, Bulgaria, Grecia, Macedonia, Serbia, Turcia, Bosnia si Herzegovina. Delegatia Romaniei…

- Peste 150 de sportivi cu varsta de pana in 18 ani au concurat, la Constanta, in sala de sport a Liceului cu Program Sportiv ldquo;Nicolae Rotaru", la Cupa Internationala "Black Sea Judo Cup", editia 2023. Pe langa judoka din Romania, au participat sportivi din Republica Moldova, Ucraina, Turcia, Grecia,…

- Ensana, principalul operator hotelier in domeniul hotelurilor de spa medical, și-a anunțat extinderea portofoliului de hoteluri SPA in Bulgaria, prin introducerea in portofoliu a hotelului Aquahouse Hotel & SPA din localitatea Sf Constantin și Elena. Bulgaria este acum parte a zonelor deja deswervite…

- Ucrainenii acuza Romania și Bulgaria ca ii ocupa treptat locul pe piața uleiului de floarea soarelui la nivel global, ulei produs, de altfel, din semințe cumparate chiar de la ei. Stepan Kapshuk, directorul asociației „Ukroliyaprom”, susține ca anumite țari cumpara floarea soarelui ucraineana pentru…

- Cat de mult costa berea, țigarile sau cina in cele mai vizitate țari de romaniRomanii care calatoresc in strainatate ar trebuie sa ia in calcul pe langa contravaloarea sejurului și alte cheltuieli cum ar fi cina, prețul berii sau al țigarilor sau inchirierea unei mașini. In cele ce urmeaza…

- In primul semestru din anul 2023, politistii de frontiera au retinut peste 2,6 milioane de pachete tigari. Traficantii provin, preponderent, din Bulgaria, India, Turcia, Moldova, Muntenegru, Serbia, Ungaria, Ucraina si Romania.

- REȘIȚA – Panglica investiției de 8,5 milioane de euro a fost taiata azi. Primii 20 de angajați lucreaza deja la EMZ, intențiile pentru perioada urmatoare fiind ca numarul acestora sa creasca la 50-100 in funcție de cerințele pieței. In final se dorește sa se ajunga la 500 de angajați, precum și la extinderea…