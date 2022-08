Stiri pe aceeasi tema

- ”Potrivit datelor RE/MAX Romania – parte a liderului mondial in real-estate si franciza numarul 1 la nivel global pe acest segment – pretul mediu de tranzactionare a locuintelor a depasit 100.000 de euro in S1 2022, inregistrand o crestere cu aproximativ 10% comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut.…

- Lista obiectivelor de investiții finanțate de Ministerul Dezvoltarii, prin Programul național de investiții (PNI) ”Anghel Saligny”, a fost finalizata pentru alte patru județe și este publicata pe pagina ministerului, a anunțat ministrul Cseke Attila. Astfel, au fost finalizate și listele cu obiectivele…

- In vremuri in care campaniile pentru o alimentație sanatoasa ne invadeaza și intr-un context in care conviețuim intr-un județ cu profil preponderent agricol, consumam fructe și legume din import, iar producția din Botoșani se strica pe campuri.

- Echipa de conducere de la FC Botoșani a reușit sa ridice nivelul de calitate al clubului la inceputul unui nou sezon 2022 – 2023, care debuteaza cu un restart de strategie și de coordonare tehnica.

- „Pe Facebook aveam o participare de vreo 200 de persoane și chiar eram ingrijorata ca nu ne ajung pancartele”, explica una dintre organizatoarele protestului anunțat in 30 iunie in toata țara, și implicit la Botoșani.

- Sala Mihai Eminescu a Hotelului Rapsodia a gazduit astazi de la ora 10:00 conferința de alegeri a structurii de conducere din Organizația Municipala a Femeilor Liberale. Alegerile reprezentantelor doamnelor din municipiu au avut loc cu susținere din partea liderilor PNL Botoșani.

- Delgaz Grid, companie membra a Grupului E.ON Romania, va investi in acest an 719 milioane de lei (143 milioane euro), prioritar pentru modernizarea, extinderea, automatizarea și digitalizarea retelelor de distributie a gazelor naturale si energiei electrice, acesta fiind cel mare buget alocat in ultimii…

- Piața asiguratorilor auto s-ar putea cutremura din nou. Euroins, principalul „jucator”, este acuzat de Confederația Operatorilor și Transportatorilor din Romania ca nu plateste daunele la timp, la fel cum facea si City Insurance inainte de prabusire. Specialistii cred ca un alt faliment in piata ar…