- Festivalul Filmului Francez va avea loc in luna iulie in 12 orase din tara, iar cineastul Emmanuel Courcol, autorul „comediei anului 2020”, va fi invitatul special al editiei. Festivalul Filmului Francez (FFF) implineste 25 de ani si marcheaza aniversarea cu o editie de vara, ce va avea loc…

- Cea de-a 23-a ediție a Tres Court International Film Festival are loc simultan in 15 țari de pe cele cinci continente, intre 4 și 13 iunie 2021. In Romania, festivalul va avea loc in opt orașe (Arad, Alba-Iulia, Baia-Mare, București, Cluj-Napoca, Iași, Rașnov, Timișoara) sub coordonarea Institutului…

- Secretarul de stat in Ministerul Sanatatii Andrei Baciu, vicepresedinte al Comitetului national de coordonare a activitatilor privind vaccinarea impotriva COVID-19 (CNCAV), anunta ca luni, 31 mai, va ajunge in Romania o transa record de vaccin Pfizer/BioNTech, cu 1.091.610 doze, fiind vorba de cea mai…

- ”AeroVacante, parte a Grupului Aerotravel, deschide sezonul vacantelor in insula Skiathos, cu plecari in fiecare sambata din Bucuresti, Cluj- Napoca, Timisoara si Iasi, in perioada 29 mai – 25 septembrie 2021. Sejururile in insula Skiathos au tarife incepand cu 199 euro/persoana si includ transport…

- Un numar de 21.100 de persoane care nu aveau o programare prealabila au fost imunizate impotriva COVID-19 in cadrul maratonului de vaccinare organizat, in perioada 4 – 11 mai, in spitalele militare din Brasov, Bucuresti, Cluj, Constanta, Craiova, Iasi si Timisoara, informeaza, miercuri, Ministerul Apararii…

- Festivalul sarbatoreste cu o editie aniversara de vara care se va desfasura in perioada 1 - 11 iulie, la Bucuresti, Cluj-Napoca, Iasi, Timisoara, Brasov, Braila, Constanta, Sfantu Gheorghe, Sibiu si Suceava, conform agerpres. Potrivit unui comunicat al Institutului Francez, cinefilii sunt invitati…

- Dupa ce a lansat magazinul online in urma cu un an, in timpul lockdown-ului, Rovere Mobili a vandut peste 3.200 de articole online in ultimele 12 luni.Valoarea medie a coșului de cumparaturi pe magazinul online al companiei a fost de peste 1.100 de euro. 2020 a fost de altfel un an cu creșteri semnificative…

- ”Leroy Merlin, retailer specializat in constructii, decoratiuni si gradinarit, anunta deschiderea magazinului din municipiul Targoviste, programata pentru 14 mai. Magazinul este cea de-a 19-a unitate a retelei din Romania a retailerului francez”, a anuntat compania. Potrivit reprezentantilor companiei,…