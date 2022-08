Stiri pe aceeasi tema

- O companie de energie a ajuns sa le ceara clienților garanții și plata in avans a facturilor. Reprezentanții acesteia susțin ca, prin notificarile transmise oamenilor, vor sa atraga atenția Guvernului asupra situației dificile prin care trec, ținand cont ca nu și-au primit banii pe schema de compensare.…

- Energocom va negocia direct cu furnizorii livrarea energiei electrice pentru Republica Moldova, in luna septembrie, potrivit deciziei Comisiei Situații Excepționale, scrie Realitatea.md . „CSE a decis prelungirea, pentru perioada septembrie – octombrie 2022, a termenului de achiziție a energiei electrice…

- Intr-o informare adresata premierului Nicolae Ciuca, asociațiile reprezentative ale producatorilor și furnizorilor de energie electrica cer Guvernului sa schimbe plafoanele de compensare, majorand, astfel, prețul platit de populație. Propunerea acestora ar aduce economii de miliarde la buget. Totodata,…

- Consiliul Fiscal apreciaza ca deficitul bugetar al Romaniei ar putea ajunge la 7% din Produsul Intern Brut (PIB), peste nivelul de 5,84% asumat de Guvern in acest an.Organismul consultativ condus de catre Daniel Daianu estimeaza existența unui gol de venituri de 9 miliarde de lei și a unor cheltuieli…

- O manastire din Constanta a primit o factura uriasa la curent de 55.000 de lei. Grav este ca manastirea s-a bransat la retea abia la inceputul acestui an, iar de atunci facturile mari se tin lant. Pe orice factura de electricitate pe care o primesc consumatorii din Romania exista 2 tipuri de energie:…

- Mihai Nicut (e-nergia.ro) Furnizorii de energie electrica ar trebui sa oferteze clientilor contracte dinamice, cu decontare orara, pentru a veni in intampinarea acestora, astfel incat sa poata, in momentele in care preturile sunt mici, sa faca stocare de energie si sa o utilizeze in momentul in care…

- Furnizorii de energie electrica ar trebui sa oferteze clientilor contracte cu decontare orara, astfel incat, sa poata, in momentele in care preturile sunt mici, sa faca stocare de energie si sa o utilizeze in momentul in care preturile sunt mari, a afirmat Dumitru Chirita, presedintele ANRE.

- HTEC Group, companie de servicii de tehnologie, consultanța și software, inființata in Serbia și cu sediu in Statele Unite ale Americii, va crea pana la 1000 de noi locuri de munca in patru orașe din Romania – București, Cluj-Napoca, Timișoara și Iași. Astfel, HTEC Group introduce pe piața romaneasca…