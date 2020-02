Stiri pe aceeasi tema

- Compania de distributie a energiei Electrica Muntenia Nord a achizitionat electricitate de la Nuclearelectrica (SNN) in valoare de 11,8 milioane de lei, fara TVA, potrivit unui raport al SNN, remis, vineri, Bursei de Valori Bucuresti (BVB), conform Agerpress.Contractul este valabil de la 1…

- Electrica Muntenia Nord a achizitionat electricitate de la Nuclearelectrica (SNN) in valoare de 11,8 milioane de lei, fara TVA, potrivit unui raport al SNN, remis, vineri, Bursei de Valori Bucuresti (BVB), informeaza Agerpres. Contractul este valabil de la 1 ianuarie 2021 pana la 31 decembrie 2021…

- Compania de distributie a energiei Electrica Muntenia Nord a achizitionat electricitate de la Nuclearelectrica (SNN) in valoare de 11,8 milioane de lei, fara TVA, potrivit unui raport al SNN, remis Bursei de Va...

- Electrica are de recuperat creante de 295,3 milioane lei de la una din sucursalele sale, Societatea de Distributie a Energiei Electrice „Transilvania Sud”, potrivit unui document transmis Bursei de Valori Bucuresti (BVB), scrie news.ro.Datoriile vin de la imprumurile acordate de Electrica…

- In vederea verificarii exactitatii si conformitatii datelor, Ministerul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei (MLPDA) a efectuat controale la unele obiective de investitii finantate prin Programul national de dezvoltare locala (PNDL) pentru care, in perioada 22 noiembrie - 31 decembrie 2019,…

- Rompetrol Well Services a incheiat acorduri cadru cu o durata de patru ani cu OMV Petrom, cea mai mare companie de energie din Europa de Sud-Est, al caror obiect este prestarea de servicii de cimentare, in valoare cumulata de 23,48 milioane euro, arata un comunicat transmis Bursei de Valori Bucuresti…

- Patria Bank anunța aprobarea listarii la Bursa de Valori București a obligațiunilor subordonate, negarantate și neconvertibile in Euro emise de Banca in cadrul plasamentului privat desfașurat la jumatatea lunii septembrie 2019. In cadrul ofertei, incheiata cu success in doar 2 zile de la deschidere,…

- Combinatul chimic Chimcomplex Borzesti, care a cumparat activele de baza al Oltchim, a raportat pierderi de 1,05 milioane lei in primele noua luni ale anului, de la un profit net de 19,5 milioane lei in perioada similara a anului trecut, potrivit raportului transmis Bursei de Valori Bucuresti (BVB).