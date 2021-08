Stiri pe aceeasi tema

- In ziua de 24 Iulie 2021 la ora 23:36:35 (ora locala a Romaniei) s-a produs in BANAT, TIMIS un cutremur slab cu magnitudinea ml 2.5, la adancimea de 2km.Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 27km S de Timisoara, 75km S de Arad, 96km NE de Zemun, 96km NE de Belgrade, 110km E de Novi…

- Cea mai longeviva campanie de donare de sange din Romania, BLOOD NETWORK, inițiata de organizatorii festivalului UNTOLD, continua. Organizatorii lanseaza cea de-a șaptea ediție a campaniei de donare de sange care a mobilizat zeci de mii de oameni din Romania. In acest an campania se desfașoara in perioada 17…

- Organizatorii UNTOLD lanseaza si pentru editia din 2021 o campanie de donare de sange, in cadrul careia doritorii pot obtine bilete gratuite la festival in schimbul actiunii de donare. „Cea mai longeviva campanie de donare de sange din Romania, Blood Netwok, initiata de organizatorii festivalului UNTOLD,…

- Cetatenii din Republica Moldova aleg, duminica, o noua componenta a Parlamentului – organul reprezentativ suprem al poporului si unica autoritate legislativa a statului. Acestea sunt alegeri parlamentare anticipate, fiind cel de-al X-lea scrutin parlamentar de la declararea independentei. Pentru cele…

- Paralela 45 reduce timpul de așteptare pentru cererile de vacanțe pe care le primește zilnic, in creștere de la o saptamana la alta, organizand un department call center, cu numar mare de angajați, care sa prelucreze cu promptitudine fiecare apel. Reorganizarea departamentului vine dupa deschiderea…

- Sunt alegeri anticipate, in 11 iulie, in Republica Moldova. 150 de secții de votare sunt organizate in afara țarii, iar 12 dintre ele vor fi deschise in Romania: doua in București și cate una in Iași, Suceava, Galați, Bacau, Cluj-Napoca, Timișoara, Brașov, Sibiu, Constanța, Craiova.

- Uber se lanseaza astazi in Oradea, al unsprezecelea oraș din Romania in care aplicația este disponibila. Serviciul de ride-sharing se lanseaza in oraș cu UberX, cel mai utilizat serviciu al companiei, care ofera acces la curse convenabile și sigure, cu un timp de așteptare de doar cateva minute. Incepand…

- “Curierul da ora exacta. Au trecut vremurile in care trebuia sa stam toata ziua acasa, in asteptarea curierului. De acum, putem sti ora precisa de livrare, datorita unui serviciu special, oferit de catre compania de curierat DPD Romania tuturor clientilor sai. Serviciul Predict indica intervalul orar…