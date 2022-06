Compania de comerţ electronic Ozon din Rusia a început să comercializeze bunuri prin intermediul importurilor paralele Lovita de sanctiuni fara precedent si probleme legate de lantul de aprovizionare, Rusia a legalizat asa-numitele importuri paralele, care permit comerciantilor cu amanuntul sa importe produse din strainatate fara permisiunea proprietarului marcii. ”Marfurile importate cu ajutorul importurilor paralele sunt disponibile pe Ozon. Am inceput deja sa vindem marci populare de electronice pe Ozon, inclusiv smartphone-uri si componentele acestora”, a declarat compania pentru Reuters. Ozon a spus ca importurile paralele le ofera consumatorilor rusi o gama larga de produse, dar a spus ca lucreaza pentru… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

