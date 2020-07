Au scăpat pandemia de sub control: E o adevărată prostie: Nu o să le mai meargă cu parul

În opinia lui Băsescu, autoritățile române au scăpat de sub control epidemia de coronavirus. „Ce este cert este ca suntem in fata unei pandemii scapate de sub control. A fost scapata de sub control sub 3 aspecte. Primul… [citeste mai departe]