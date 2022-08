Stiri pe aceeasi tema

- RAJA SA Constanța continua investițiile prevazute in „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa și apa uzata in aria de operare a SC RAJA S.A. Constanța, in perioada 2014 – 2020” din cadrul „Programului Operațional Infrastructura Mare (POIM), Axa Prioritara 3 – Dezvoltarea Infrastructurii…

- A fost contactat de un investitor brașovean, care i-a propus un nou proiect „de la zero”. Și „acasa” pentru buzoianul Adrian Iancu este acum Brașovul. Dupa 28 de ani munca in Buzau, el s-a decis ca nu mai poate fi „omul locului” și ca trebuie sa iși duca experiența dobandita in industria HoReCa și pe…

- Specialiștii Universitatii Tehnice din Moldova au prins curaj dupa ce au reușit sa trimita un nanosatelit in spatiu. Este in plan un nou proiect, mult mai complex, iar deocamdata se discuta despre misiunile pe care va trebui sa le indeplineasca.

- Decizie radicala a conducerii operatorului regional de apa și canalizare fața de asociațiile de proprietari care inreistreaza datorii mari la plata acestor servicii. Zece blocuri, dintre care unul cu șase scari, toate din cartierul Micro XIV, aparținand de trei asociații de proprietari, vor fi debranșate…

- Joi, 14 iulie, intre orele 9-21 presiunea va fi redusa in Șag pentru lucrari de mentenanța la Stația de Tratare a Apei, iar intre orele 8-16 se va intrerupe apa in Balinț și Targoviște pentru spalarea rețelei de distribuție și a bazinului de inmagazinare. Lucrarile de spalare urmaresc sa asigure o calitate…

- Joi, 14 iulie, intre orele 9-21 presiunea va fi redusa in Șag pentru lucrari de mentenanța la Stația de Tratare a Apei, iar intre orele 8-16 se va intrerupe apa in Balinț și Targoviște pentru spalarea rețelei de distribuție și a bazinului de inmagazinare. Lucrarile de spalare urmaresc sa asigure o calitate…

- Caderile de bolovani de pe versanți sunt din ce in ce mai dese in ultima vreme pe DN10 in zona Siriu, și nu puține au fost momentele cand oamenii au tranzitat drumul cu oarecare strangere de inima, de teama ca rocile s-ar putea desprinde chiar in acele clipe. La sfarșitul lunii mai, reprezentanții Direcției…

- HC Buzau a mutat spectaculos pe banca tehnica dupa ce mandatul de doi ani al fostului antrenor, muntenegreanul Pero Milosevic, s-a incheiat si nu a mai fost prelungit. Gabriel Armanu a fost alegerea staff-ului echipei buzoiene, iar fostul international a semnat cu HC Buzau un contract valabil pe trei…