Compania de Apa Arieș continua in aceste zile lucrarile de modernizare a infrastructurii de apa și canalizare la Turda, pe Calea Victoriei dar și in alte zone din municipiu. Lucrarile se desfașoara...

Inca de la inceputul anului, Compania de Apa Arieș a dat dovada de solidaritate și sprijin in ceea ce privește activitațile de educație non-formala in randul tinerilor din Turda și Campia Turzii....

In luna aprilie 2022, lucrarile POIM demarate de Compania de Apa Arieș au evoluat in municipiul Turda dupa cum urmeaza: pe strada Bujorului -reabilitare canal, Calea Victoriei -reabilitare...

Compania de Apa Arieș continua sa modernizeze infrastructura de apa și canal din zona Turda-Campia Turzii dar și in comunele invecinate. In prezent, lucrarile de modernizare a infrastructurii de apa...

Ziua Mondiala a Apei se celebreaza in fiecare an in ziua de 22 martie cu scopul de a atrage atentia asupra unei resurse naturale vitale pentru viata si mijloacele noastre de existenta dar și asupra...

Compania ACSA SA Campia Turzii, care lucreaza pe raza municipiului Turda atat la lucrari de reabilitare a unor drumuri, cat și la inlocuirea unor rețele de apa și canalizare, produce surprize...

- Grupul Alro, unul dintre cei mai mari producatori de aluminiu integrati pe verticala din Europa, a inregistrat anul trecut o cifra de afaceri de 3,5 miliarde lei, in crestere comparativ cu cea din 2020, de 2,5 miliarde lei, conform unui comunicat remis, vineri, Bursei de Valori Bucuresti, conform…

- Compania romaneasca de tehnologie Life is Hard, listata pe piata a AeRo a Bursei de Valori Bucuresti (BVB), a inregistrat o triplare a cifrei de afaceri in 2021 comparativ cu anul anterior, pana la valoarea de 21,5 milioane de lei, si a profitului net, la 3,84 milioane de lei, conform rezultatelor…