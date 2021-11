Stiri pe aceeasi tema

- Lucrarile de reabilitare de la Spitalul de Recuperare Bradet, unitate sanitara aflata in administrarea Consiliului Județean Argeș, se apropie de final. Joi, 21 octombrie, vicepreședintele Consiliului Județean Argeș Marius Nicolaescu a mers la fața locului pentru a analiza modul in care constructorul…

- In data de 15 octombrie 2021, Aquatim a semnat contractul de lucrari „Proiectare și execuție stații de epurare Gavojdia, Chizatau-Belinț” din cadrul „Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apa și apa uzata din județul Timiș, in perioada 2014-2020”(cod SMIS 2014+ 125651), parte a Programului…

- In data de 15 octombrie 2021, Aquatim a semnat contractul de lucrari „Proiectare și execuție stații de epurare Gavojdia, Chizatau-Belinț” din cadrul „Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apa și apa uzata din județul Timiș, in perioada 2014-2020”(cod SMIS 2014+ 125651), parte a Programului…

- S.C. EUROPROJECT PARTNER S.R.L. angajeaza, pe perioada nedeterminata: Expert consultant in fonduri europene (studii superioare economice, juridice, tehnice finalizate Post-ul S.C. EUROPROJECT PARTNER S.R.L. angajeaza Expert consultant in fonduri europene. DETALII apare prima data in Gazeta Dambovitei…

- Zece luni a durat, la Spitalul de Psihiatrie Voila din Campina, implementarea unui proiect cu fonduri europene privind achiziția de echipamente și aparatura medicala, toate acestea necesare in dezvoltarea capacitații de diagnosticare și ingrijiri medicale acordate pacienților cu afecțiuni psihice și…

- In data de 3 septembrie 2021, Aquatim a semnat contractul „Proiectare și execuție stație de epurare Lovrin”, din cadrul „Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apa și apa uzata din județul Timiș, in perioada 2014-2020”(cod SMIS 2014+ 125651), parte a Programului Operațional Infrastructura…

- In data de 3 septembrie 2021, Aquatim a semnat contractul „Proiectare și execuție stație de epurare Lovrin”, din cadrul „Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apa și apa uzata din județul Timiș, in perioada 2014-2020”(cod SMIS 2014+ 125651), parte a Programului Operațional Infrastructura…

- Compania de Apa „Someș” S.A. a predat amplasamentul in vederea derularii investiției din fonduri europene ce vizeaza extinderea rețelei de alimentare cu apa in localitațile Șaula și Izvoru Crișului din comuna clujeana Izvoru Crișului.