Compania Coral Impex începe procesul de dezinsecție pe domeniul public și privat din Cluj Primaria Cluj-Napoca anunța demararea unei acțiuni de dezinsecție pe domeniul public și privat al municipiului Cluj-Napoca și spații deschise ale persoanelor fizice și juridice. Acțiunea se va desfașura in perioada 1 – 15 august 2023, intre orele 22.00 – 06.00, in funcție de condițiile meteorologice. Produsele folosite vor fi CYMINA PLUS pentru activitatea de dezinsecție – combatere țanțari,VECTOBAC WG pentru activitatea de delarvizare. Produsele menționate se regasesc in Registrul Național al produselor biocide și sunt autorizate pentru profilaxia sanitar umana de Ministerul Sanatații – Comisia… Citeste articolul mai departe pe bzc.ro…

Sursa articol si foto: bzc.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Cluj-Napoca anunța demararea unei acțiuni de dezinsecție pe domeniul public și privat al municipiului Cluj-Napoca și spații deschise ale persoanelor fizice și juridice. Acțiunea se va desfașura in perioada 1 - 15 august 2023, intre orele 22.00 - 06.00, in funcție de condițiile meteorologice.Produsele…

- Primaria municipiului Buzau aduce la cunoștința faptul ca in data de 15.07.2023 se va executa in Municipiul Buzau prima etapa de dezinsecție prin aviotratament pentru combaterea țanțarilor și pentru eficentizarea acestei masuri. Substanta folosita este avizata de Ministerul Sanatații și deține fișa…

- Primaria Cluj-Napoca anunța demararea unei acțiuni de dezinsecție pe domeniul public și privat al municipiului Cluj-Napoca și spații deschise ale persoanelor fizice și juridice. Acțiunea se va desfașura in perioada 3 -20 iulie 2023, intre orele 22.00–06.00, in funcție de condițiile meteorologice.Produsele…

- Intre 26 și 30 iunie vor avea loc acțiuni de dezinsecție impotriva țanțarilor. Acțiunea aeriana va avea loc intr-o zi in care condițiile meteo vor fi favorabile, intre orele 19.30-21.30. Intre orele 22.30-03.00 se va interveni la sol cu mijloace de pulverizare. Produsele utilizate sunt avizate de Ministerul…

- La Targoviște a debutat acțiunea de dezinsecție la sol, pe domeniul public. Acțiunea are ca scop combaterea insectelor zburatoare și taratoare in stadiul de larva și adult (tigru de platan, țanțari, muște, capușe etc) cu substanțe chimice specifice. Potrivit unei informari a primarului Cristian stan,…

- Este perioada din an cand apar capușele, dar și țanțarii. Autoritațile locale vor sa faca saptamana viitoare o acțiune de dezinsecție pe raza municipiului Baia Mare, conform anunțului facut de catre Serviciul Public Ambient Urban Baia Mare. Acțiunea va avea loc in perioada 19 iunie – 30 iunie 2023 (cu…

- Primaria Municipiului Sebeș aduce la cunoștința cetațenilor ca in cursul serii de miercuri, 24 mai 2023, in funcție de condițiile meteorologice, se vor desfașura intervenții de dezinsecție pe raza domeniului public al Municipiului Sebeș. Produsele folosite sunt avizate de Ministerul Sanatații. Persoanele…

- Societatea CORAL SRL va face dezinsecție pe domeniul public din Cluj-Napoca.Primaria Cluj-Napoca anunța demararea unei acțiuni de dezinsecție pe domeniul public și privat al municipiului Cluj-Napoca și spații deschise ale persoanelor fizice și juridice. Acțiunea se va desfașura in perioada 10 -31 mai…