Compania chineză care va fabrica 1 din 5 telefoane Samsung ​Aproximativ 20% dintre telefoanele Samsung vor fi concepute și fabricate de o companie chineza, transmite agenția de știri Reuters, citata de Mediafax. Decizia a fost luata de cel mai mare producator mondial de smartphone-uri pentru a reduce costurile și a contracara rivalele Huawei și Xiaomi, în fața carora Samsung pierde rapid cota de piața, mai ales în Asia.



