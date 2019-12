Compania care le da cate 1.000 de dolari pe luna oamenilor pe care robotii sai ii inlocuiesc

Stiri pe aceeasi tema

- Grupul aeronautic american Boeing Co a decis sa suspende din ianuarie productia celui mai bine vandut model, 737 MAX, din cauza repercursiunilor, transmit Reuters si BBC. Dupa publicarea informatiei, actiunile rivalei Airbus au urcat cu 1,6%, in timp ce titlurile companiei franceze Safran,…

- Aluminiul este unul dintre metalele pe care le intalnim la tot pasul, de la dozele de bere la liniile electrice si la smartphone-uri si, in ciuda acestui lucru, rareori ne gandim la cum a ajuns el sa faca parte din viata noastra. Iata ca productia aluminiului este un proces intensiv din punctul…

- Twitter a anuntat ca Partidul Conservator al premierului Boris Johnson a indus in eroare publicul prin schimbarea numelui unuia din conturile sale de pe reteaua de socializare, pentru a face sa para ca este un serviciu de verificare a informatiilor, in timpul dezbaterii electorale televizate din Marea…

- Senatul american urmeaza sa voteze luni pentru numirea lui Adrian Zuckerman in functia de ambasador al Statelor Unite la Bucuresti, informeaza site-ul oficial al institutiei. Adrian Zuckerman a primit avizul Comisiei de specialitate a Senatului american pentru a deveni noul ambasador al SUA…

- Dirijorul roman Cristian Macelaru a fost numit pentru a-i succeda in 2021 francezului Emmanuel Krivine in fruntea Orchestrei Nationale a Frantei (ONF), unul dintre cele mai prestigioase ansambluri simfonice din tara. In varsta de 39 de ani, Cristian Macelaru a devenit cunoscut la nivel international…

- Romania este campioana de BLACK FRIDAY avand cea mai mare rata de participare din Europa (sursa: Google for Retail). In mai putin de o saptamana TeamDeals Marketplace va incepe campania pentru Black Friday 2019 prin care isi doreste sa depaseasca recordurile de vanzari din anii trecuti.…

- Consiliul de Administratie al companiei TAROM a decis marti seara revocarea din functie a directorului general interimar, Daniela Madalina Mezei. "Am fost revocata in aceasta seara, dar nu stiu care sunt motivele, trebuie sa vad hotararea Consiliului de Administratie. M-a informat presedintele…

- Presedintele american Donald Trump a confirmat marti ca a blocat ajutoare de aproape 400 de milioane de dolari destinate armatei Ucrainei. El a negat insa ca a facut acest lucru pentru a-l determina pe omologul sau ucrainean Volodimir Zelenski sa initieze o investigatie impotriva fiului rivalului…