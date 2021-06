Stiri pe aceeasi tema

- ​​Compania-mama a Google, Alphabet, alaturi de alți investitori, pompeaza înca 2,5 miliarde de dolari în startup-ul sau de mașini autonome, Waymo. Cu infuzia de capital suplimentar, Waymo va face noi angajari și va investi în proiectul sau de baza, Waymo Driver. Astfel, compania americana…

- ​Paval Holding, vehiculul de investiții controlat de Dragoș și Adrian Paval, fondatorii rețelei de magazine de bricolaj Dedeman, a achiziționat o participație de 5% într-o afacere antreprenoriala româneasca de inginerie și tehnologie, Simtel Team. Citește mai departe și comenteaza…

- ​Compania de transport urban în sistem ride-hailing Yango a avut, în România, pierderi de circa 300.000 de euro în anul 2020. Rușii s-au retras din București plângându-se de legislația româneasca din transportul alternativ, care fusese introdusa spre finalul…

- ​Mulți dintre noi, la vârsta lor, mai mult visam decât acționam. Vorbim despre doi studenți de la Politehnica, care au creat platforma VreauLa.ro, ce acopera o lacuna majora în sistemul de educație din România. Ei reprezinta o dovada ca generația actuala ne poate oferi multe…

- Platforma de rezervari online Airbnb estimeaza o revenire a calatoriilor „deosebita de orice am vazut inainte”, dupa ce a inregistrat un salt important in rezervarile de vacanta, relateaza BBC. In primele trei luni ale anului, rezervarile din SUA au depasit nivelurile pre-pandemice, si s-a inregistrat…

- ​Compania germana Sennheiser, care deține o fabrica de electronice audio și în România, își vinde afacerea de produse pentru consumatori unei corporații elvețiene de aparate auditive pentru persoanele hipoacuzice. Citește mai departe și comenteaza pe StartupCafe.ro...

- Coca-Cola HBC Romania, liderul industriei locale de bauturi, cu afaceri de peste 2,7 miliarde lei, a preluat jumatate din capitalul social al platformei de comert online Stockday, dezvoltata si detinuta anterior 100% de Heineken Romania, unul dintre cei mai mari producatori de pe piata nationala a berii,…

- Dorința gigantului Volkswagen de a deveni un constructor exclusiv electric se afla la peste un deceniu de a se materializa. Totuși, fundația pentru aceasta tranziție este deja așezata. Compania a anunțat ca lucreaza la o noua platforma denumita Scalable System Platform. Arhitectura va sta la baza multor…