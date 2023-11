Veste socanta, la nivel mondial. Continental, producatorul german de componente auto prezent cu fabrici si in Romania, se pregateste sa anunte un plan major de restructurare la nivel global, care implica reducerea a peste 5.500 de locuri de munca. In total, doar in Romania, firma are peste 19.000 de angajati. 30 locatii din Germania, afectate […] The post Compania care da afara 5.500 de oameni. In total, are peste 19.000 de angajati in Romania first appeared on Ziarul National .