Stiri pe aceeasi tema

- Compania aeriana Singapore Airlines a renuntat la planurile sale de a oferi "zboruri spre nicaieri", cu avioane ce decoleaza si aterizeaza pe acelasi aeroport, dupa ce initiativa a suscitat critici referitoare la poluare, relateaza miercuri EFE. "Ideea unui tur intr-un zbor scurt 'spre…

- Acolo intervin „zboruri catre nicaieri" - calatorii aeriene care au loc doar in scopul calatoriei, nu al destinatiei, potrivit CNN. Compania aeriana australiana Qantas a anuntat recent planuri pentru un zbor pitoresc de sapte ore care va efectua o bucla uriasa in Queensland si Gold Coast, New South…

- Compania aeriana Qantas a vandut joi in numai 10 minute toate locurile pentru un ''zbor catre nicaieri'', care pe 10 octombrie va survola unele dintre principalele atractii turistice ale Australiei, o modalitate prin care aceasta companie incearca sa compenseze din pierderea veniturilor…

- Compania aeriana Ryanair reia, incepand de vineri, 4 septembrie, zborurile Timișoara - București. Timișorenii pot ajunge in Capitala cu zboruri operate de trei companii. In primul semestru din acest an, peste 86.000 de pasageri au calatorit de pe Aeroportul Internațional Timișoara spre București,…

- Facebook a eliminat 7 milioane de postari in trimestrul doi pentru ca raspandeau informatii false despre noul coronavirus, inclusiv continut care promova masuri preventive false si remedii exagerate, relateaza Reuters.Citește și: Vasile Blaga ii distruge visul lui Traian Basescu: NU poate…

- Aeroportul International "Avram Iancu" din Cluj-Napoca a anuntat, marti, ca reia cursele aeriene spre Marea Britanie, Spania, Olanda si Belgia. "Incepand de astazi, 7 iulie, de pe Aeroportul International Avram Iancu Cluj se reiau zborurile regulate spre Marea Britanie, Spania, Olanda si Belgia. Compania…

- Agentia rusa pentru mediu a solicitat o despagubire de 147,8 miliarde de ruble (1,8 miliarde de euro) din partea companiei miniere Norilsk Nickel, implicata in grava poluare cu hidrocarburi din Arctica, transmite luni AFP. Intr-un comunicat, agentia federala Rosprirodnadzor a anuntat ca…

- Air France a confirmat ca intentioneaza sa renunte la aproximativ 7.500 de angajati, inclusiv 1.0000 de la subsidiara "HOP!", pe fondul crizei provocate de pandemia de coronavirus (COVID-19), transmite Reuters potrivit Agerpres. Operatorul aerian, parte a grupului franco-olandez Air France-KLM, a…