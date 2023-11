Compania care a creat ChatGPT l-a destituit pe Sam Altman, directorul general al OpenAI

Stiri pe aceeasi tema

- Sam Altman, CEO-ul firmei de inteligența artificiala OpenAI, a fost demis pe motiv ca membrii consiliului companiei nu mai au incredere in el. Odata cu Altman a plecat și Greg Brockman, președintele și cofondatorul OpenAI, care și-a dat singur demisia. Scandal la varful companiei de inteligența artificiala…

- CEO-ul Sam Altman a impartasit actualizarile la evenimentul de la San Francisco, care a atras 900 de dezvoltatori din intreaga lume, in cea mai recenta incercare a OpenAI de a valorifica popularitatea ChatGPT, oferind dezvoltatorilor stimulente pentru a construi ecosistemul sau. ChatGPT, lansat in noiembrie…

- Actualizarile includ cresterea capacitatii de stocare la instrumentele sale de dezvoltare pentru utilizarea modelelor AI. Acest lucru ar putea reduce, teoretic, costurile pentru producatorii de aplicatii de pana la 20 de ori, abordand o preocupare majora pentru partenerii al caror cost de utilizare…

- Nora Baldovin (www.b1tv.ro) George R. R. Martin, autorul seriei literare „A Song of Ice and Fire”, care sta la baza serialului TV „Game of Thrones”, si alti scriitori au deschis un proces impotriva start-upului californian OpenAI, pe care il acuza ca a folosit textele lor pentru a crea programul de…

- Gigantul tehnologic chinez a spus vineri ca cele doua noi modele ale sale, Qwen-VL si Qwen-VL-Chat, vor fi open source, ceea ce inseamna ca cercetatorii, academicienii si companiile din intreaga lume le pot folosi pentru a-si crea propriile aplicatii AI, fara a fi nevoie sa-si antreneze propriile sisteme,…