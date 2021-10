Stiri pe aceeasi tema

- In Romania vom avea un parc uriaș, care va costa 25 de milioane de euro. Un oraș din țara are parte de o investiție uriașa din partea unui dezvoltator imobiliar de succes. Investiție uriașa pentru un oraș din Romania Urmeaza sa se construiasca in Romania un parc imens, pe un teren de 11 hectare. Dezvoltatorul…

- Agentia pentru recuperarea bunurilor infracționale (ARBI) a aplicat sechestru pe bunuri in valoare de circa 1,5 milioane de lei, in baza delegațiilor procurorilor, saptamina trecuta. Este vorba despre o incapere locativa, un teren agricol și 2 mijloace de transport: Skoda Superb a.f. 2021 și Mercedes…

- Joi, 26 august, la ora 18:15, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc.Loto 6 din 49: Loto 5 din 40: Joker: Noroc Plus: SuperNoroc: Noroc:Rezultatele Loto 6/49 din 22 august 2021La tragerile loto de duminica, 22 august, Loteria Romana a acordat peste 28.600…

- DN Agrar, grup de firme cu actionariat majoritar olandez care activeaza in domenii precum zootehnie, productie agricola, servicii in agricultura, logistica, transport, turism si consultanta a atras 24,8...

- Un barbat in varsta de 55 de ani a caștigat premiul cel mare la tragerea Loto 6/49 din data de 12 ani. Acesta a intrat astazi in posesia sumei de 4,4 milioane de euro, iar barbatul spune ca a jucat aceleași numere de 20 de ani.

- Baraganul va avea un bloc operator de ultima generatie. Consiliul Judetean Ialomita a semnat, recent, contractul de executie a lucrarilor pentru construirea blocului operator din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Slobozia.

- Duminica, 18 iulie, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. Rezultatele Loto 6/49 din 15 iulie 2021 Loto 6 din 49: Loto 5 din 40: Joker: Noroc Plus: SuperNoroc: Noroc: Report record la Joker la categoria I de peste 5,91 milioane de euro Duminica, 18 iulie, vor…

- A doua emisiune de obligațiuni Vivre Deco, unul dintre cei mai mari retaileri online de mobila și decorațiuni din Europa Centrala și de Est, debuteaza azi la bursa sub simbolul bursier VIV26E. Vivre Deco a incheiat un plasament privat de obligațiuni in aprilie 2021 și a atras de la investitorii din…