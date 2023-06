Stiri pe aceeasi tema

- Compania aeriana britanica British Airways a fost amendata cu 1,1 milioane de dolari de guvernul american pentru ca nu a platit la timp rambursarile pentru zborurile anulate in timpul pandemiei COVID, a relatat BBC, preluat de news.ro.British Airways nu a oferit „rambursari in timp util pasagerilor”…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a denuntat miercuri ''responsabilitatea autoritatilor kosovare'' in agravarea situatiei din Kosovo, dupa violentele soldate cu 30 de raniti in randul Fortei internationale de pace KFOR, aflata sub comandament NATO, informeaza AFP și Agerpres.''Foarte clar, exista…

- Autoritațile mexicane au gasit 175 de migranți, majoritatea din Guatemala, inghesuiți intr-o remorca de camion in statul Chiapas din sudul țarii, a anunțat vineri, 26 mai, Institutul Național pentru Migrație (INM). Agenții de imigrație au auzit țipete și batai venind din interiorul vehiculului atunci…

- Compania Nationala Administratia Porturilor Maritime Constanta a transmis marti, printr-un comunicat de presa, ca, in primul trimestru al anului 2023, traficul total de marfuri a depasit 19 milioane tone, fata de 17,44 milioane tone in primul trimestru al anului 2022, acesta fiind un an cu performante…

- Romanii au cheltuit in perioada sarbatorilor de Paște aproape dublu la brutarii, macelarii sau la magazinele locale si de cartier, potrivit unui studiu realizat de un furnizor de servicii si tehnologie de plata. Per total, vanzarile de produse alimentare si de servicii specifice sarbatorii Pastelui…

- Cristian Mihai Lazar, primarul orașului Șimleu Silvaniei, este convins ca investițiile din localitate se vor regasi in calitatea vieții din micul burg salajean. Primarul se arata hotarat sa deschida noi șantiere susținand ca dezvoltarea este singura opțiune pentru a avea un oraș modern. De multa vreme…

- Societatea Apa Canal 2000 SA Pitesti va executa in data de 28 martie 2023, intre orele 8 – 20, lucrari de igienizare a rezervorului de inmagazinare a apei din statia de pompare Izbasesti, alimentarea cu apa potabila fiind intrerupta in intervalul orar mentionat. Vor fi afectati de aceasta oprire utilizatorii…

- Autoritațile mureșene au anunțat marți ca incepand de la finalul lunii martie, orașele Tg.Mureș și București vor fi legate printr-o cursa aeriana. Zborurile regulate intre Targu Mureș și București vor fi operate din 28 martie. Vor fi patru zboruri saptamanale, doua in zilele de marți și doua in zilele…