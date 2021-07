Stiri pe aceeasi tema

- Compania britanica Zoe Alexander, specializata in fabricarea de imbracaminte de tenis pentru copii, si-a mutat sediul in Prahova, informeaza The Guardian. Principalul motiv pentru care compania s-a mutat din Anglia in Romania a fost Brexitul, care ar fi cauzat intarzieri in expediere si costuri mai…

- Sorana Cirstea s-a calificat, miercuri, in runda a doua a turneului de la Wimbledon, al treilea de Mare Slem al anului, dupa ce a trecut de britanica Samantha Murray Sharan cu 6-3, 6-3. Cirstea (31 ani, 45 WTA) a avut nevoie de o ora si 18 minute pentru a trece de Murray Sharan (33 ani, 230…

- Intoarcerea la birou da batai de cap atat angajatorilor, cat și angajaților. Decizia de a rechema salariații de acasa se lovește de opoziția multora dintre cei vizați, care au descoperit avantajele lucrului la distanța. Iata motivele invocate și cum explica psihologii acest fenomen.Pandemia a digitalizat…

- Patru mașini in care se aflau 11 persoane s-au ciocnit, sambata, pe o șosea din județul Prahova. Trei dintre ocupantii masinilor sunt raniti, printre acestia numarandu-se doi copii. Accidentul a avut loc in Baicoi, pe DN11. Primele date arata ca au fost implicate patru autoturisme,…

- ”Consiliul Concurentei analizeaza tranzactia prin care grupul Wendel, prin intermediul Constantia Flexibles International GmbH, intentioneaza sa preia compania Propak Ambalaj Uretim ve Pazarlama A.S., Turcia”, a anuntat autoritatea de concurenta. In conformitate cu prevederile Legii concurentei (nr.…

- Coherent Solutions, companie americana specializata in dezvoltarea de produse software și servicii de consultanța, cu o cifra de afaceri de peste 76 milioane de dolari, intra pe piața din Romania și deschide primul birou in București. Aflata in plin proces de recrutare, compania și-a propus ca pana…

- O importanta firma din Japonia va deschide un punct de lucru in municipiul Buzau. Anuntul a fost facut de catre prefectul judetului Buzau, Silviu Iordache, intr-o conferinta de presa. Se vor crea peste 500 de locuri de munca. Este vorba de compania Yazaki, din domeniul componentelor auto. Sediul firmei…