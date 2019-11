Compania britanică MetalNRG negociază preluarea unui operator de petrol şi gaze din România Compania britanica specializata in investitii in resurse naturale - MetalNRG PLC a anuntat vineri ca a intrat in negocieri exclusive cu un partener londonez, caruia nu i-a dezvaluit identitatea, in vederea preluarii unei participatii majoritare la un operator de petrol si gaze din Romania, informeaza un comunicat de presa. MetalNRG si partenerul sau londonez sunt interesati sa preia o participatie de 75% la compania romaneasca de petrol si gaze. MetalNRG nu a dezvaluit despre ce companie este vorba, dar a precizat ca firma romaneasca are o concesiune care este valabila pana in anul 2034. Perioada… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Compania britanica specializata in investitii in resurse naturale - MetalNRG PLC a anuntat vineri ca a intrat in negocieri exclusive cu un partener londonez, caruia nu i-a dezvaluit identitatea, in vederea preluarii unei participatii majoritare la un operator de petrol si gaze din Romania, informeaza…

- Premierul Ludovic Orban a fost prins cu mața in sac de jurnaliștii de la factual.ro. Liderul PNL a declarat la o saptamana dupa ce a fost investit premier ca „singura perioada in care Compania de Autostrazi punea pe site facturi, contracte, toate documentele, a fost pe vremea cand eram eu ministru”.…

- ​​Vodafone România a anunțat marți primele rezultate financiare dupa finalizarea procesului de achiziție a UPC România în date de 31 iulie 2019. Astfel, al doilea mare operator mobil a raportat venituri de 232 milioane de euro în trimestrul încheiat la 30 septembrie 2019,…

- Compania de calatorii Eximtur a deservit in perioada ianuarie-septembrie 286.000 clienti, dintre care 160.000 pentru sejururi in Romania, 40.000 pentru sejururi externe si 86.000 pentru servicii business travel, perioada in care vanzarile pentru destinatiile balneo-montane au crescut cu 60%, iar cele…

- Astazi, 7 noiembrie 2019, CupruMin a obținut cel mai bun preț pe tona de produs, in istoria companiei, la recent incheiata licitație de vanzare a concentratului de cupru, pentru o perioada de un an. Caștigatorul este compania romaneasca Ronefer. CupruMin Abrud a finalizat in condiții comerciale avantajoase…

- In trimestrul al treilea, productia de hidrocarburi a insumat 8,06 milioane boe, in scadere cu 2,3% fata de aceeasi perioada a anului trecut, scrie scrie Agerpres. Productia de gaz metan extras brut a fost in perioada ianuarie-septembrie 2019 de 25,39 milioane boe (plus 0,7%), iar in trimestrul…

- Zilnic pe aeroporturile din Romania sunt anulate sau au intarzieri in medie 5-6 zboruri, ceea ce rezulta intr-o medie de 500 de romani afectati in fiecare zi. Peste 1000 de zboruri cu astfel de probleme au fost inregistrate doar in ultimele 9 luni pe aeroporturile din Romania. Conform datelor…

- Grupul ungar MOL negociaza cu grupul american Chevron preluarea participatiei detinuta de acesta la o exploatare uriata de petrol din Azerbaidjan, pentru peste 2 miliarde de dolari, au declarat trei surse bancare si din industrie implicate in discutii, transmite Reuters.