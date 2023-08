Stiri pe aceeasi tema

- L-a revocat dupa ce l-a criticat. Presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, l-a revocat vineri pe ambasadorul sau in Marea Britanie, Vadim Pristaiko, personaj cheie in relatiile in relatiile dintre Kiev si Londra, potrivit unui decret publicat pe site-ul presedintiei ucrainene, relateaza AFP si Reuters.…

- Președintele american Joe Biden s-a adresat miercuri la un summit al Alianței militare a Organizației Tratatului Atlanticului de Nord(NATO) la Vilnius, Lituania, și a promis ca NATO va fi alaturi de Ucraina in lupta sa impotriva invaziei Rusiei „atata timp cat este nevoie”, potrivit Reuters. Biden s-a…

- Secretarul britanic al apararii, Ben Wallace, a sugerat ca Ucraina ar trebui sa puna mai mult accent pe recunostinta catre Occident pentru asistenta acordata, dupa ce președintele ucrainean Volodimir Zelenski s-a aratat nemultumit, marti, pentru ca tarii sale nu i s-a dat un calendar ferm pentru aderarea…

- Secretarul general Jens Stoltenberg a lansat, marti dupa-amiaza, lucrarile propriu-zise ale summitului NATO de la Vilnius salutandu-l pe presedintele finlandez Sauli Niinisto in conditiile in care Finlanda participa pentru prima data in calitate de membru cu drepturi depline , relateaza News.ro. UPDATE:…

- Marți (20 iunie), in capitala Ucrainei s-au auzit sirene in timp ce Rusia a lansat un atac aerian de amploare in timpul nopții, vizand mai multe orașe din est in vest. Aproximativ 20 de ținte inamice au fost identificate și distruse in spațiul aerian din jurul Kievului, a declarat Serhiy Popko, șeful…

- Adjuncta ministrului apararii din Ucraina, Hanna Maliar, a declarat ca „cea mai mare lovitura” din campania militara a Kievului urmeaza sa vina, dar a recunoscut ca operatiunea este dificila deoarece Rusia face tot ce poate pentru a opri ofensiva, informeaza Reuters. „Operatiunea in curs are mai multe…

- Noul pachet de ajutor militar al SUA de 325 milioane de dolari pentru Ucraina implica Washingtonul si mai adanc in ”abisul” conflictului, a declarat miercuri, 14 iunie, ambasadorul Rusiei in Statele Unite ale Americii, Anatoli Antonov, citat de Reuters și Agerpres . Pachetul, care contine munitii pentru…