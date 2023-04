Stiri pe aceeasi tema

- Președintele brazilian, Luiz Inacio Lula da Silva, a incercat sa-și justifice afirmațiile controversate legate de razboiul din Ucraina in timpul unei vizite oficiale in Portugalia, sambata. Lula spune ca „rezultatul cel mai bun pentru toata lumea este sa fie pace in Ucraina” și ca nu vrea „sa ia partea…

- Dupa ce s-a vazut, in Brazilia, cu Klaus Iohannis, Lula da Silva a ajuns in Europa. Primit cu ostilitate dupa pozitia controversata in privinta UcraineiPresedintele Braziliei, Luiz Inacio Lula da Silva, a declarat sambata la Lisabona ca nu doreste sa "multumeasca pe nimeni" cu opiniile sale despre…

- Presedintele brazilian Luiz Inacio Lula da Silva a declarat ca a discutat cu China si Emiratele Arabe Unite despre o mediere comuna in razboiul dintre Rusia si Ucraina, si a acuzat SUA si Europa ca prelungesc conflictul, informeaza duminica AFP, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi…

- Presedintele brazilian Luiz Inacio Lula da Silva a declarat ca a discutat cu China si Emiratele Arabe Unite despre o mediere comuna in razboiul dintre Rusia si Ucraina, si a acuzat SUA si Europa ca prelungesc conflictul, informeaza duminica AFP.

- Compania negociaza cu o serie de banci pentru a atrage aceasta suma si s-ar putea ajunge la un acord in acest an, a spus FT, citand persoane care au cunostinta de aceasta problema. Northvolt a strans pana acum miliarde de dolari prin emiterea de obligatiuni pentru a-si finanta investitiile in fabrica,…

- Președintele brazilian, Luiz Inacio Lula da Silva, a declarat, joi, ca este „sigur” ca fostul șef al statului, Jair Bolsonaro, este creierul atacului asupra cladirilor guvernamentale din Brasilia, la 8 ianuarie, și ca, astfel, acesta incearca sa dea o „lovitura de stat”. „Astazi sunt conștient și o…

- In timpul turneului sau, Scholz a incercat sa sublinieze unitatea, mentionand ca toate cele trei tari pe care le viziteaza – Argentina, Chile si Brazilia – au condamnat invazia Rusiei in cadrul Adunarii Generale a Natiunilor Unite de anul trecut. Cu toate acestea, repercusiunile razboiului si sanctiunile…

- Comisia Europeana a solicitat, joi, unui numar de 14 state membre, printre care si Romania, sa isi respecte angajamentele de reducere pentru mai multi poluanti atmosferici, astfel cum impune Directiva (UE) 2016/2284 privind reducerea emisiilor nationale de anumiti poluanti atmosferici („Directiva privind…