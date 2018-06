Stiri pe aceeasi tema

- Compania auto BMW ar putea fi nevoita sa inchida fabricile din Marea Britanie in care sunt produse marcile Mini si Rolls-Royce daca activitatile de aprovizionare cu piese componente vor fi afectate de Brexit, avertizeaza un reprezentant al firmei citat de Financial Times (news.ro).Citește…

- Pana de curent in tunelul de sub Canalul Manecii, de duminica, 24 iunie, a afectat circulația feroviara dintre Franta de Marea Britanie, timp de doua ore, in ambele sensuri, precizeaza companiile Eurotunnel si Eurostar, citate de Agerpres. ‘A fost o pana electrica la terminalul din partea franceza,…

- Companiile aeriene europene vor avea o tranzitie precara dupa Brexit, din cauza incertitudinilor in crestere din sectorul de profil legate de iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana, relateaza Financial Times.Directorul de marketing al Ryanair, Kenny Jacobs, se teme ca sustinatorii unui…

- Firma de consultanta Cambridge Analytica, acuzata ca a accesat ilegal datele a zeci de milioane de utilizatori in campania presedintelui SUA Donald Trump si in cea pro-Brexit, isi inceteaza operatiunile, afirma surse citate de publicatia The Wall Street Journal.

- Londra se gandeste sa dezvolte un sistem de navigatie prin satelit care sa rivalizeze cu proiectul Galileo al Uniunii Europene, in contextul unei dispute privind unele tentative de a restrictiona accesul Marii Britanii la informatii de securitate sensibile dupa Brexit, informeaza Financial Times,…

- Premierul britanic Theresa May a declarat ca, de indata ce va parasi Uniunea Europeana, tara sa isi va schimba actualele pasapoarte, de culoare visinie si realizate de firma britanica De La Rue, si va avea pasapoarte albastre, asa cum au fost cele dinaintea aderarii la UE. Licitația pentru tipărirea…

- Producatorul Jaguar Land Rover va concedia 1.000 de persoane de la fabrica din West Midlands, Marea Britanie. Concedierile sunt necesare din cauza unor scaderi la nivelul vanzarilor ce se datoreaza nesigurantei produse de Brexit si de dezbaterile cu privire la viitorul motoarelor diesel, potrivit…

- Comisia Europeana (CE) si o comisie parlamentara britanica l-au somat marti pe CEO-ul Facebook Mark Zuckerberg sa se explice cu privire la divulgarea de date aflate in centrul celui mai grav scandal din istoria retelei de socializare, relateaza AFP conform News.ro . In pofida scuzelor pe care le-a prezentat…