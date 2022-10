Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatea Naționala pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) a anunțat, marți seara, ca, dupa finalizarea anchetei privind comportamentul operatorului aerian Blue Air, a decis sancționarea acestuia cu 10 milioane de lei, potrivit unui comunicat de presa. Sancțiunile se aplica pentru cursele anulate…

- Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) a sanctionat compania aeriana Blue Air cu peste 10 milioane de lei pentru cursele anulate incepand din 15 iunie 2022 pana in prezent, informeaza instituția intr-un comunicat.

- Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor a sanctionat Blue Air cu peste 10 milioane de lei pentru cursele anulate incepand din 15 iunie 2022 pana in prezent, informeaza ANPC printr-un comunicat.

- ANPC sancționeaza Blue Air cu peste 10 milioane de lei pentru cursele anulate din 15 iunie pana acum. Unde au ajuns banii calatorilor pacaliți, „pe ce au fost cheltuiți și cum vor putea fi recuperați vreodata ramane o mare enigma”, spune Horia Constantinescu, președinte ANPC, anunța Mediafax.…

- ANPC a anuntat, marti seara, ca sanctioneaza Blue Air pentru cursele anulate din 15 iunie pana in prezent, peste 150.000 de consumatori din 23 de state membre ale Ununii Europene fiind afectati. Valoarea totala a sanctiunior aplicate companiei de catre ANPC se ridica la 10 milioane de lei. "Data fiind…

- Compania Blue Air a fost sancționata de catre Autoritatea Naționala pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) cu peste 10 milioane de lei pentru cursele anulate din 15 iunie și pana acum. Dat fiind situația generata, pe piața, de comportamentul commercial al operatorului economic Blue Air Aviation SA și…

- ANPC a transmis, miercuri, printr-un comunicat de presa, ca a luat primele masuri la nivelul institutiei in urma deciziei Blue Air de a-si suspenda toate zborurile pana in 12 septembrie si a solicitarii premierului de monitorizare a procesului de repatriere a romanilor blocati in strainatate. “Astfel,…

- In urma sesizarilor depuse de consumatori si ca urmare a reactiilor din media Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) a realizat, in cursul lunii iunie 2022, o actiune de control la operatorul economic Blue Air Aviation SA, potrivit unui comunicat de presa. Conform sursei citate,…