Compania aeriana Blue Air a anunțat marți ca va suspenda toate zborurile din Romania, pana luni, 12 septembrie, din cauza faptului ca toate conturile i-au fost blocate. Din cauza unei situații „neprevazute", constand in poprirea tuturor conturilor de catre Ministerul Mediului, compania se afla in imposibilitatea achitarii costurilor curente. Zborurile din afara Romaniei raman valabile […]