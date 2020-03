Stiri pe aceeasi tema

- Blue Air a anunțat, miercuri, ca din luna martie și pana la inceputul lui aprilie reduce numarul de curse spre și dinspre Italia, ca urmare a scaderii cererii, pe fondul raspandirii virusului Covid-19 și a masurilor de carantina impuse pasagerilor care vin din mai multe orașe italiene, anunța MEDIAFAX.Blue…

- "Blue Air se confrunta cu o scadere semnificativa a cererii de zbor pe rutele din Italia, ceea ce ne-a determinat sa redimensionam numarul de curse pe aceste rute. Monitorizam permanent evolutia situatiei si incercam sa reducem cat mai mult impactul asupra pasagerilor nostri, mentinand operatiunile…

- Scaderea cererii numarului de bilete și creșterea numarului de neprezentari ale pasagerilor la imbarcare au determinat ca Blue Air sa anunțe miercuri reducerea capacitații de zbor, in și dinspre Italia, din luna martie și pana la inceputul lunii aprilie 2020, arata un comunicat al companiei. “Blue Air…

- Noile imagini din satelit publicate de NASA iți arata ca acest coronavirus are și un efect pozitiv in China, chiar daca doar temporar. Coronavirusul este inca o amenințare pentru populația planetei, insa epidemia are și un efect pozitiv in statul chinez. Noile imagini din satelit oferite de NASA arata…

- Toti romanii care revin in tara din regiunile din Italia unde este carantina pentru coronavirus vor fi izolati timp de 14 zile, a anunțat Ministerul Sanatații. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Coronavirusul s-a extins și la Milano, al doilea mare oraș din Italia, dar și la Torino. Conform medicilor, 60 de infecții au fost raportate in Peninsula. Doi pacienți au murit.​ La doar cateva ore dupa ce a fost semnalat primul caz de coronavirus din Milano, medicii italieni au anunțat un al doilea…

- Veniturile consolidate ale Digi Communications N.V., companie de top in domeniul comunicațiilor electronice, cu operațiuni in Romania, Ungaria, Spania și Italia și compania-mama a operatorului RCS & RDS SA, au ajuns la aproximativ 1,2 miliarde EUR, in 2019, potrivit raportului financiar preliminar neauditat…

- Ministrul demis al Sanatatii, Victor Costache, a declarat marti ca a fost demarata achizitia pentru noi doze de vaccin impotriva gripei sezoniere, in contextul in care cele 1,6 milioane de doze comandate pentru acest sezon au fost distribuite medicilor, in totalitate, pentru imunizarea populatiei,…