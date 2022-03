Stiri pe aceeasi tema

- Pe termen lung, compania vrea sa creeze un robot inteligent – asistent personal. Pentru anul 2022, strategia companiei Visual Fan vizeaza extinderea portofoliului de produse, expansiunea pe noi piete externe si penetrarea de noi industrii (precum cea a serviciilor destinate nutritiei si sanatatii). …

- Norofert (NRF), conglomerat agroalimentar ce acopera intreg lanțul de producție agricola, de la producție vegetala pana vanzarea și distribuția de inputuri ecologice, sarbatorește astazi, 3 martie, doi ani de la listarea pe piața AeRO a Bursei de Valori București. De la debutul la Bursa, investitorii…

- In 2021, Norofert a inregistrat o cifra de afaceri de 51,5 milioane de lei, in crestere cu 107% fata de 2020 si un profit net de 8,2 milioane de lei, cu 63% mai mult comparativ cu anul anterior. Pentru anul 2022, conform bugetului de venituri si cheltuieli, compania estimeaza o cifra de afaceri de 67,5…

- ”Grup Serban Holding, companie antreprenoriala romaneasca activa in mai multe domenii din agricultura, a debutat astazi, 28 februarie, pe piata AeRO a Bursei de Valori Bucuresti sub simbolul bursier GSH. Debutul la Bursa are loc dupa atragerea de la investitorii din piata de capital a 12,7 milioane…

- DN Agrar Group, cel mai mare producator agricol din Alba, intra la tranzacționare pe Bursa de Valori București in 2 februarie In 2 februarie, DN Agrar, cel mai mare producator agricol din Alba, intra pe piața AeRO a Bursei de Valori Bucuresti. Grupul de companii a atras 24,7 milioane de lei de la investitori,…

- Piata de capital din Romania a consemnat in 2021 cel mai bun an din istorie si a inregistrat o serie de noi recorduri la nivelul mai multor indicatori de dezvoltare, potrivit unui raport al Bursei de Valori Bucuresti. “Suntem intr-un moment foarte bun pentru piata de capital, care a consemnat in 2021…

- Reporter: Ce cuvant ar descrie cel mai bine anul 2021? Radu Hanga: Dezvoltare sustenabila. Reporter: Profesional, care a fost cel mai bun lucru care vi s-a intamplat anul acesta? Radu Hanga: Sa fac parte din echipa Bursei de Valori Bucuresti a fost cu siguranta unul dintre cele mai bune lucruri pentru…

- ”Bursa de Valori Bucuresti ( BVB ) informeaza ca marti , 2 8 dece mbrie, o noua emisiune de obligatiuni MW Green Power Export , producator de energie electrica fotovoltaica, intra la tranzactionare pe Sistemul Multilateral de Tranzactionare (SMT) al Bursei . Noua emisiune de obligatiuni, in valoare…