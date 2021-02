Avison Young, cel mai mare broker independent din sectorul imobiliar din Canada, prezent și in Romania din 2017, anunța extinderea in CEE prin deschiderea unui nou birou in Ungaria, la Budapesta. Compania canadiana va avea o afiliere strategica cu firma de asset management Limehouse din Ungaria, care iși va opera de acum serviciile de consultanța […] Articolul Compania Avison Young continua strategia de expansiune in CEE prin deschiderea unui birou in Ungaria apare prima data in Curierul National .