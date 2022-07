Stiri pe aceeasi tema

- In luna aprilie 2022, cifra de afaceri din industrie pe total (piata interna si piata externa), a scazut in termeni nominali, fața de luna martie 2022 cu 10,6%. Fata de luna aprilie 2021, cifra de afaceri din industrie pe total (piata interna si piata externa) a crescut cu 20,0%, potrivit INS. In perioada…

- Ministrul Infrastructurii neaga acuzațiile ca Energocom ar fi continuat sa cumpere gaze naturale la prețuri mari, pe piața externa, chiar daca Moldova avea deja semnat un contract direct cu Gazprom. „Ultima achiziție a avut loc pe 28 octombrie, nu pe 1 noiembrie. Poate e vorba de data la care a fost…

- Potrivit unui raport realizat de Experian, Tesla a fost cea mai bine vanduta marca premium in Statele Unite, in primul trimestru din 2022. Astfel, compania lui Elon Musk a reusit sa depaseasca nume consacrate ca BMW, Lexus si Mercedes-Benz pe aceasta piata, cu aproape 114.000 de masini vandute. Dupa…

- Starbucks a anuntat, luni, ca a inchis toate cele 130 de cafenele pe care le are in Rusia, marcand sfarsitul prezentei unora dintre cele mai importante marci occidentale in Rusia. Starbucks se alatura altor companii precum McDonald's, British American Tobacco si Exxon Mobil, care isi retrag complet…

- Pentru a putea efectua lucrari specifice la sistemul de distribuție din municipiul Botoșani, compania Delgaz Grid este nevoita sa sisteze temporar alimentarea cu gaze naturale marți, 24 mai, intre orele 8.00-16.00, pe strazile: Savenilor, Victoriei, Pietonalul Transilvaniei, Piața 1 Decembrie, 1 Decembrie…

- Preturile productiei industriale pe total (piata interna si piata externa) au crescut cu 51,7% in luna martie a acestui an, fata de martie 2021, arata datele publicate marti de Institutul National de Statistica (INS).”In luna martie 2022, preturile productiei industriale pe total (piata interna…

- ”Chromosome Dynamics, companie antreprenoriala romaneasca de high tech, se va lista joi, 5 mai 2022, pe SMT AeRO, administrat de Bursa de Valori Bucuresti. Compania va fi tranzactionata sub simbolul bursier CHRD. Printre actionarii companiei se numara Bittnet Systems, dar si Agista, primul fond de investitii…

- Peste 27.000 de locuințe sunt in construcție in acest moment in București și imprejurimi, potrivit unui raport al companiei de consultanța imobiliara SVN Romania, cel mai mare numar de locuințedin istoria moderna a pieței rezidențiale locale. Dintre locuințele aflate in construcție, aproximativ 21.000…