Compania Apa va efectua noi lucrări, de joi, la Brașov Lucrarile de modernizare a rețelelor de apa, din fonduri europene, incep joi, 23.01.2020, pe bulevardul Saturn, de la blocul nr. 1 la cel cu nr. 29, adica de la intersecția Gemenii pana la Biserica. Acestea se vor desfașura in zona verde și pe trotuar. Este vorba despre inlocuirea unor conducte vechi de peste 40 de ani, cu unele noi, din polietilena. Traficul pietonal pe alei va fi afectat de lucrari. Estimam ca termenul de finalizare al lor este 25 aprilie 2020. Intreaga zona va fi semnalizata corespunzator. Aceasta lucrare face parte dintr-un contract de reabilitare și extindere a retelelor… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

Sursa articol: newsbv.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Lotul II „Canalizare Timis – Triaj si Sacele” al contractului de lucrari CL 9F – „Reabilitarea si extinderea retelelor de distributie apa potabila si canalizare in Brasov si Sacele” a fost finalizat. Lucrarile sunt finanțate din Fondul de Coeziune, prin Programul Operațional de Infrastructura Mare 2014…

- Lucrarile de pe strada Nicolae Titulescu continua pe tronsonul IV, intre intersecțiile cu strazile Roșiorilor și Petru Rareș. Pe jumatate din acest tronson vor fi montate doua conducte de fonta ductila, cu diametre de 500 și 700 mm, care vor fi conectate intre ele la intersecția cu strazile Paltiniș…

- Lucrarile de pe strada Nicolae Titulescu continua pe tronsonul IV, intre intersecțiile cu strazile Roșiorilor și Petru Rareș. Pe jumatate din acest tronson vor fi montate doua conducte de fonta ductila, cu diametre de 500 și 700 mm, care vor fi conectate intre ele la intersecția cu strazile Paltiniș…

- Lucrarile de pe strada Nicolae Titulescu continua pe tronsonul IV, intre intersecțiile cu strazile Roșiorilor și Petru Rareș. Pe jumatate din acest tronson vor fi montate doua conducte de fonta ductila, cu diametre de 500 și 700 mm, care vor fi conectate intre ele la intersecția cu strazile Paltiniș…

- De luni, 18 noiembrie, au inceput lucrarile de modernizare a rețelelor de apa pe tronsonul IV, cuprins intre intersectia strazii N.Titulescu cu Roșiorilor și Petru Rareș. Așa cum am anunțat, este vorba despre operatiuni de manevrare si instalare a conductelor de fonta ductila si a celor de distibutie,…

- Lucrarile de instalare a conductei de fonta in zona Patria vor continua pana vineri, 15.11.2019, pe porțiunea cuprinsa intre trecerea de pietoni Patria – Corpul de vanatori de munte și trecerea de pietoni de la Carpatex, situata la intersecția cu strada Lucian Blaga. Astfel, traficul va fi restricționat…

- Lucrarile de modernizare a retelelor de distributie a apei potabile si de inlocuire a conductelor, desfasurate de Compania Apa, continua in aceste zile pe mai multe strazi din Brașov. Avand in vedere aceste lucrari, traficul auto se va desfașura restricționat in mai multe zone din oraș. Compania anunța…

- Miercuri, 30 octombrie 2019, vor fi finalizate lucrarile de modernizare pe tronsonul I si vor incepe cele de pe tronsonul al II-lea. In perioada 30.10 – 06.11.2019, vor fi executate lucrari pe sectorul cuprins intre N.D. Cocea și Dimineții. Avand in vedere amploarea lucrarilor este necesara menținerea…