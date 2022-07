Stiri pe aceeasi tema

- Infrastructura feroviara a Romaniei este la pamant. Viteza medie a trenurilor din țara este mai mica de 70 de kilometri pe ora și asta, daca nu luam in calcul opririle in stații. De peste 30 de ani este nevoie de reparații și modernizari, dar puținele șantiere menite sa imbunatațeasca situația, avanseaza…

- Compania Apa Brașov anunța ca astazi, 8 mai, va efectua lucrari la rețeaua publica, pe trei strazi din municipiu, fapt ce necesita intreruperea furnizarii apei potabile. Astfel, Compania Apa Brașov transmite ca, furnizarea apei va fi intrerupta intre orele 08.00 – 18.00, pe trei strazi din municipiu: …

- Lucrarile de consolidare de pe DN1A, in zona Babarunca, vor intra intr-o noua faza, de saptamana viitoare prin impunerea unor noi restricții de circulație. Pe sectorul pe care se va lucra in saptamanile urmatoare, se construiește un zid de sprijin de aproape 10 metri inalțime, iar aceasta lucrare necesita…

- Un numar de 14 locatari care locuiau in blocul in care a izbucnit un incendiu violent, sunt cazați in centrul CATTIA și la DAS Brașov . 14 persoane care locuiau in blocul depe strada 13 Decembrie nr. 131, in care vineri seara a izbucnit un incendiu violent, au cerut Primariei Brașov , sprijin pentru…

- Orașul Zarnești va avea, la finalul acestui an, cea mai moderna baza sportiva din județ. Totul datorita unui proiect obținut de Primaria Zarnești , cu bani de la Compania Naționala de Investiții și cofinanțare de 10% din bugetul local. Complexul sportiv a costat 15 milioane de lei. Un milion este contribuția…

- Accident rutier pe DN13, Padurea Bogații, anunța ISU Brasov. Impact intre un microbuz in care se aflau 5 persoane si un autoturism in care se afla doar conducatorul auto. La fata locului s-au deplasat doua autospeciale cu apa si spuma cu modul de descarcerare si 3 echipe SMURD. In urma producerii accidentului…

- eMag anunta introducerea unei taxe fixe de 9,99 lei pentru clientii care fac cumparaturi prin easybox. Sunt afectati inclusiv clientii Marketplace. eMag anunta schimbari pentru clientii care fac cumparaturi si solicita livrare prin easybox. In cazul in care comanda contine produse de la mai multi selleri,…

- Primaria Zarnești a lansat licitația pentru Releveu si expertiza tehnica pentru „Consolidare seismica si renovare energetica moderata, Liceul Malaxa – corpul A.” Primaria orașului Zarnești dorește sa achiziționeze serviciile ce includ: releveu imobil, prelevare, prelucrare și elaborare raport probe…