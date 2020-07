Stiri pe aceeasi tema

- Furnizarea apei va fi intrerupta in 2 zone ale Brașovului, marți, 21 iulie 2020, in intervalul orar 8.00 – 16.00. Motivul principal al opririi de apa este legat de lucrarile de investiții realizate in municipiul Brașov, mai exact cuplarea la rețeaua publica de alimentare cu apa a conductelor nou montate…

- Furnizarea apei va fi intrerupta in zona Onix – B-dul Griviței, joi, 16 iulie 2020. Motivul principal al opririi de apa este legat de lucrarile de investiții realizate in municipiul Brașov, mai exact cuplarea la rețeaua publica de alimentare cu apa a conductelor nou montate din fonduri europene. Acestea…

- Din 11 iulie, au inceput lucrarile de cuplare la rețeaua publica de alimentare cu apa a conductelor nou montate, din fonduri europene, cuprinse in Etapa a II-a anunțata. Acestea se desfașoara pe strada Nicolae Titulescu, la intersecția cu str. Roșiorilor. Pentru acestea, nu a fost nevoie de intreruperea…

- Lucrarile de modernizare a rețelelor de apa, din fonduri europene continua pe strada Lucian Blaga. Luni, 6 iulie 2020, intre orele 7.00 – 18.00, aceasta strada va fi blocata, pe porțiunea cuprinsa intre intersecția cu str. Gradinarilor și sensul giratoriu de pe str. Matei Basarab. Accesul auto va fi…

- Furnizarea apei va fi intrerupta in cateva zone din Brașov, in cartierele Astra, Florilor și Scriitorilor, marți, 07.07.2020. Motivul principal al opririi de apa este legat de lucrarile de investiții realizate in municipiul Brașov, mai exact cuplarea la rețeaua publica de alimentare cu apa a conductelor…

- Lucrarile de modernizare la rețelele de apa, din fonduri europene, continua pe strada Lucian Blaga, pe porțiunea cuprinsa intre strada Castanilor și strada Matei Basarab. In cursul zilei de astazi s-au realizat sondaje tehnice pe strada, pentru a stabili traseul optim de montare. Dupa aceasta etapa,…

- Incepand din anul 2018, o mare parte din strazile municipiului Brașov au fost afectate de lucrari la rețelele de apa și canalizare. Concret, au fost realizate urmatoarele: 11,2 km de rețele de distribuție de polietilena 3,3 km de artere de distribuție din fonta ductila 342 de branșamente 77 hidranți…

- Lucrarile de modernizare a rețelelor de apa, din fonduri europene, incep miercuri, 10.06.2020, pe bulevardul Iuliu Maniu, pe prima banda, pe direcția Camera de Comerț – Ceasu’ Rau. Acestea se vor desfașura pe prima banda de circulație și in zona parcarilor de pe trotuar, pe partea stanga, in sensul…