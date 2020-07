Stiri pe aceeasi tema

- Producatorul roman de medicamente Antibiotice Iasi a facut, la inceputul lunii iulie, primele livrari pentru doua medicamente antiinfectioase injectabile folosite in tratamentul asociativ Covid-19, destinate spitalelor din Marea Britanie si Statele Unite ale Americii. Potrivit unui comunicat al companiei…

- La inceputul lunii iulie Antibiotice a facut primele livrari pentru doua medicamente antiinfectioase injectabile folosite in tratamentul asociativ Covid-19, destinate spitalelor din Marea Britanie si Statele Unite ale Americii. Aceaste prime livrari sunt avangarda unui contract incheiat cu autoritatile…

- Determinarea ratei mortalitații COVID-19 a fost unul dintre cele mai importante deziderate ale oamenilor de știința, de la descoperirea bolii, la sfarșitul anului trecut. Insa, din eroare sau rea-credința, omenirea a fost bombardata cu cifre apocaliptice La inceputul lui februarie, experții de la Imperial…

- Brazilia are cel mai mare numar de decese COVID-19 din America Latina, cu peste 16.000 de morti inregistrati duminica. Orașul principal care a fost lovit de pandemie este Manaus, in Amazon. Aici au fost create noi cimitire pentru a ingropa victimele pandemiei. Indigenii care se gasesc pe vaile raurilor…

- Datele preliminare privind vaccinul au fost publicate pe bioRxiv, iar in acest moment au inceput testele clinice pe 1.000 de oameni in Marea Britanie. Cu toate acesta, nu exista nicio garanție ca rezultatele vor fi aceleași și in cazul oamenilor, in ciuda sistemelor imunitare similare. Citește și: EXPERIMENT…

- In momentul de fața, cele mai afectate continete de virusul SARS-CoV 2 sunt Europa și Statele Unite. SUA are cele mai multe decese, 53.500, in vreme ce Italia, Spania, Franta si Marea Britanie au inregistrat pana acum peste 20.000 de victime fiecare. In America Latina, Ecuador a ajuns de la 6 cazuri…

- Statele Unite nu vor participa la lansarea initiativei globale a Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS) privind dezvoltarea, productia si distributia de medicamente si vaccinuri impotriva coronavirusului, a declarat agentiei Reuters un purtator de cuvant al misiunii americane de la Geneva. "Nu va…

- Statele Unite nu vor participa la lansarea initiativei globale a Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS) privind dezvoltarea, productia si distributia de medicamente si vaccinuri impotriva coronavirusului, a declarat agentiei Reuters un purtator de cuvant al misiunii americane de la Geneva.…