Stiri pe aceeasi tema

- Aeronava, care avea 177 de pasageri la bord și 6 membri ai echipajului, a ieșit de pe pista aeroportului pe aeroportul international Sabiha Gokcen din Istanbul, a ajuns in decor și s-a rupt. Toți oamenii au fost evacuați.

- Aterizarea de urgenta pe Aeoportul Barajas din Madrid a unui avion de pasageri operat de compania Air Canada, care survola zona de sud a capitalei Spaniei pentru a consuma combustibil, dupa ce intampinase probleme...

- Compania americana Boeing a furnizat o serie de mesaje intre angajați cu privire la avioanele 737 MAX, care ridica intrebari cu privire la siguranța aparatelor de zbor. Intr-una dintre discuții, pe care compania le-a catalogat totuși ca fiind „inacceptabile", angajații spun ca acest model „a fost proiectat…

- Un avion Lufthansa care zbura pe ruta Frankfurt (Germania) si Teheran s-a întors din drum joi dupa o ora de zbor „din precautie” si din cauza nesigurantei în „spatiul aerian al aeroportului” capitalei iraniene, a anuntat compania germana, citata de AFP, potrivit Agerpres.Aeronava…

- Compania aeriana Ukraine International Airlines a informat miercuri ca suspenda pe perioada nedeterminata toate cursele aeriene catre Teheran, in contextul in care un avion ucrainean Boeing 737 s-a prabușit la scurt timp dupa ce a decolat de pe un aeroport din Iran, informeaza Sky News, conform Mediafax.Mai…

- Ziarul Unirea Bilanțul accidentelor aviatice: 257 de oameni au murit, in ultimul an. Ce șanse ai sa mori cand mergi cu avionul In anul 2019, numarul persoanelor decedate in accidente a scazut cu aproape jumatate fața de anul 2018. In ciuda catastrofei aviatice din martie, din Etiopia, numarul persoanelor…

- Zborul Blue Air 0B181, cu 147 pasageri la bord, a decolat la ora locala 10:44 de pe aeroportul Otopeni cu destinația Helsinki, cu o intarziere de 1 ora și 44 minute, din cauza unei defecțiuni, informeaza compania.„Menționam ca in timpul verificarilor tehnice la sol, s-a constatat o defecțiune…

- Compania aeriana rusa Aeroflot a anulat toate punctele de loialitate unui pasager care a înselat-o cu privire la greutatea pisicii sale, prea grea pentru a calatori în cabina, pe care a înlocuit-o cu un alt animal la îmbarcare.