Compania Agroserv Măriuţa, care deţine brandul Lăptăria cu Caimac, a avut anul trecut pierderi de 1,9 milioane de lei ”Agroserv Mariuta (BVB: MILK), companie romaneasca de agricultura si detinatoarea brandului Laptaria cu Caimac, raporteaza vanzari de 72,9 milioane de lei in anul 2022, o crestere de 7% comparativ cu 2021 si o pierdere neta de 1,9 milioane de lei fata de un profit net de 1,8 milioane de lei in anul anterior, in contextul provocarilor aduse de majorarea preturilor la energie si combustibil, precum si inflatie”, anunta compania. Cifra de afaceri generata de vanzarea produselor lactate, semifabricate, precum si de marfuri a atins valoarea de 42,8 milioane de lei, in crestere cu 14% fata de anul anterior,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

