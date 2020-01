Stiri pe aceeasi tema

- Pasagerii cu simptome respiratorii care au calatorit in China sau in alte zone afectate de noul coronavirus sunt sfatuiti sa contacteze imediat serviciul medical al Aeroportului International Henri Coanda si sa raporteze istoricul de calatorie, informeaza Compania Nationala Aeroporturi Bucuresti…

- Pasagerii care se deplaseaza in zonele din China aflectate de noul coronavirus sunt sfatuite de oficialii Aeroportului International Avram Iancu Cluj sa „evite contactul cu persoane bolnave, animale vii sau moarte si deplasarea in piete de peste, fructe de mare, animale". „Aeroportul Cluj vine in sprijinul…

- Carnea de sarpe este posibila sursa a noului coronavirus 2019‐nCoV, care provoaca forma letala de pneumonie din China, sustine o echipa de cercetatori chinezi. Intr-un articol publicat in Journal of Medical Virology este indicat ca majoritatea pacientilor infectati cu 2019‐nCoV au avut contact…

- Mai mulți artiști de la Filarmonica Banatul din Timișoara și de la alte filarmonici din țara au concertat in orașul Wuhan din China, zona unde a aparut virusul ucigaș. Muzicienii romani de-abia s-au intors in țara, dupa un turneu de 50 de zile, potrivit tion.ro . Artiștii timișoreni au fost deja la…

- Este alerta pe tot globul, din cauza virusului misterios din China. Astazi, Organizația Mondiala a Sanatații ar putea declara starea de „urgența internaționala”. Situația este cu atat mai grava, cu cat bilanțul victimelor este ingrijorator: 9 oameni au fost uciși de coronavirus, iar sute de persoane…

- Romanii nu au deocamdata acces la teste pentru depistarea virusului care a dus la moartea a șase persoane in China. Acestea ar putea deveni in curand disponibile și la noi, spun experții, deși nu a fost anunțata nici o data la care s-ar putea intampla acest lucru. Deși experții susțin ca șansele ca…

