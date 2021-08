Compania aeronautică United Airlines impune vaccinarea obligatorie a angajaților United Airlines, una din cele mai mari companii aeronautice, se alatura unei liste in creștere de companii care cer angajaților sa fie vaccinați impotriva Covid-19 pana la finalul lui octombrie, altfel riscand concedierea, relateaza CNN . Compania a transmis ca nu va solicita același lucru de la clienții sai, o astfel de masura fiind la latura guvernului. Potrivit datelor de la finalul lunii iunie, United Airlinesc avea circa 80.000 de angajați. Cea mai mare parte a angajatilor acestei companii aeriene s-au vaccinat deja anti-COVID-19, procentul celor vaccinati fiind de circa 90% in cazul pilotilor… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

