Compania aeriană v-a stricat vacanţa 2022 şi v-a anualat zborul? Iată cum recuperaţi banii! Chiar si cea mai meticulos programata vacanta poate fi perturbata de o companie aeriana. Anularea sau reprogramarea zborului este o variabila de care orice turist se teme. Asa ca, mulți calatori s-au trezit cu zborurile anulate. In cazul unei companii aeriene, motivul a fost pus pe seama intarzierii livrarilor de avioane noi. Va puteti adresa […] The post Compania aeriana v-a stricat vacanta 2022 si v-a anualat zborul? Iata cum recuperati banii! first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Procurorul-sef al DNA, Crin Bologa, a anuntat ca, in ultimii doi ani, de cand conduce aceasta institutie, procurorii anticoruptie au pus sub sechestru bunuri de peste 400 milioane de euro si numai anul trecut au fost recuperate 40 milioane de euro in cursul urmaririlor penale. Fii la curent…

- Compania aeriana Ryanair a anuntat ca va renunta la obligativitatea purtarii mastii pe unele dintre zborurile sale europene, dar o va mentine pe 15 dintre rutele sale in tari din Uniunea Europeana (UE), intre care si Spania, unde legislatia impune utilizarea mastii in transportul public, relateaza…

- Compania aeriana EasyJet va scoate scaune din mai multe avioane pentru a putea zbura cu mai puțin echipaj, anunța BBC. EasyJet intenționeaza sa elimine scaunele din unele dintre aeronavele sale in aceasta vara, pentru a putea opera zboruri cu mai puțin personal de cabina. Masura vine in contextul in…

- O aeronava Virgin Atlantic s-a intors pe aeroportul Heathrow din Londra, dupa ce a ieșit la iveala faptul ca prim ofițerul aeronavei nu-și finalizase inca ultimul test de zbor, noteaza BBC . Compania precizeaza insa ca acesta era calificat pentru a zbura. La aproximativ 40 de minute de la inceputul…

- Compania aeriana ungara low-cost Wizz Air a pierdut miercuri o contestatie in justitia Uniunii Europene impotriva ajutorului de stat de 36,66 milioane de euro primit de TAROM in timpul pandemiei de Covid-19, care a fost aprobat de autoritatile de reglementare a concurentei din UE, transmite Reuters.…

- Mai mulți clienți ai companiei aeriene irlandeze low cost Ryanair au fost inșelați, ramanand și cu zborul pierdut și cu banii luați. Simona Stan, o clienta a companiei low cost a achiziționat bilete pentru mai multe rude ale sale, care ar fi trebuit sa zboare de la București la Bologna, pe data de 16…

- Aerostar Bacau anunța, intr-un comunicat de presa, ca majoreaza salariile angajaților și alte masuri incluse in noul contract colectiv de munca. „Intr-un mediu incert, cu perturbari economice si geopolitice puternice, ne dorim ca angajatii nostri sa... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Ministrul ucrainean de Externe, Dmitro Kuleba, acuza compania aeriana israeliana El Al ca a profitat de banii rusești, inmuiați in „sange ucrainean”. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …