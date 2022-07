Compania aeriană scandinavă SAS a făcut cerere în SUA de intrare în faliment, pentru a-şi putea reduce datoriile; piloţii se află în grevă Discutiile salariale dintre SAS si pilotii sai s-au prabusit luni, declansand o greva care se adauga la haosul calatoriilor in toata Europa, pe masura ce sezonul de varf de calatorie de vara trece la viteza maxima. Directorul general Anko van der Werff a declarat ca greva a accelerat decizia sa de a solicita protectie fata de creditori in SUA, in conformitate cu legea falimentului, cunoscuta sub numele de capitolul 11. Dar negociatorul pilotilor danezi ai SAS a spus ca amploarea dosarului de faliment din SUA arata ca acesta este pregatit de luni de zile si a declarat ca incercarile de a da vina… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

