Actiunile SAS au crescut cu 12% in tranzactiile de dimineata, dar apoi s-au stabilizat, cu un avans de aproximativ 4%. Pretul titlurilor SAS este inca mai mic cu aproximativ 40% de la inceputul anului. Compania aeriana, care a depus in SUA o cerere de protectie in caz de faliment, in a doua zi a grevei, a declarat ca greva a costat peste 145 de milioane de dolari pana in prezent si a afectat 380.000 de pasageri in sezonul de varf de vara. Acordul va permite companiei aeriene sa finalizeze planurile in urmatoarele cateva saptamani de a atrage o finantare de 700 de milioane de dolari pentru a trece…