Stiri pe aceeasi tema

- Daca ti-e dor de plajele Greciei sau Bulgariei si te gandeai ca vei mai avea de asteptat un an pana sa mergi in vacanta, iti dam o veste buna! Nu va trebui sa intri in izolare daca mergi sa te bucuri de soare in aceste doua tari. Liberalii au discutat in sedinta Biroului Politic National de marti serara…

- De pe 15 iunie, statele europene vor fi plasate in trei categorii, cu un sismte de coduri de culori, in funcție de riscul de transmitere a coronavirusului, informeaza Reuters, citat de Agerpres. Citește și: Mai mult de 6 milioane de cazuri de coronavirus au fost inregistrate in lume Prin…

- Țarile in care iși fac romanii vacanțele incep sa primeasca straini, fara carantina. De cand vom putea vizita Grecia, Bulgaria și Spania Tot mai multe țari din UE au anunțat ca pe parcursul lunii iunie deschid sezonul turistic și primesc straini, fara a-i mai plasa obligatoriu in carantina la destinație.…

- In plina pandemie de coronavirus, compania aeriana low-cost Wizz Air a anuntat joi ca deschide a 28-a baza a sa in Larnaca, unde va aloca doua aeronave Airbus A320 si lanseaza zece rute noi catre sase tari din Larnaca incepand din iulie, inclusiv Romania, se arata in comunicatul companiei.” Wizz Air,…

- Romania, pe lista celor 19 țari din care Grecia accepta turiști, de la 15 iunie Autoritatile de la Atena au anuntat lista celor 19 tari care vor putea trimite turisti in Grecia din 15 iunie, pe lista figurand si Romania, Cipru, Israel, China, Japonia, Australia, Bulgaria, Serbia, Polonia, Ungaria si…

- Autoritatile de la Atena au facut publica lista celor 19 tari care vor putea trimite turisti in Grecia incepand din 15 iunie, pe lista figurand si Romania, alaturi de Cipru, Israel, China, Japonia, Australia, Bulgaria, Serbia, Polonia, Ungaria si Cehia ... The post Romania, pe lista celor 19 țari care…

- Autoritatile de la Atena au anuntat lista celor 19 tari care vor putea trimite turisti in Grecia din 15 iunie, pe lista figurand si Romania, Cipru, Israel, China, Japonia, Australia, Bulgaria, Serbia, Polonia, Ungaria si Cehia, informeaza site-ul greekcitytimes.

- Autoritatile de la Atena au anuntat lista celor 19 tari care vor putea trimite turisti in Grecia din 15 iunie, pe lista figurand si Romania, Cipru, Israel, China, Japonia, Australia, Bulgaria, Serbia, Polonia, Ungaria si Cehia, informeaza site-ul greekcitytimes.com, potrivit Agerpres.