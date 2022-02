Stiri pe aceeasi tema

- Un avion al companiei ucrainene SkyUp, care facea legatura intre Maderia (Portugalia) si Kiev, a fost nevoit sa aterizeze, sambata, la Chisinau, informeaza AFP, citata de Agerpres. Celui care a inchiriat aeronava i-a fost interzisa intrarea in spatiul aerian ucrainean, a anuntat, duminica, SkyUp. ″In…

- Compania olandeza KLM a oprit toate zborurile catre Kiev și a declarat ca nu va opera in spațiul ucrainean, fiind primul mare transportator aerian care anunța intreruperea serviciilor, in contextul in care tensiunile dintre Rusia și Occident cresc din cauza Ucrainei, relateaza Wall Street Journal,…

- Compania olandeza KLM a anunțat sambata ca suspenda zborurile catre Ucraina pana la noi dispoziții, in contextul in care mai multe țari au recomandat cetațenilor lor sa plece din aceasta țara sau și-au redus prezența diplomatica.

- Compania aeriana olandeza KLM a declarat vineri ca membrii echipajului sau nu mai petrec noaptea la Kiev din cauza tensiunilor dintre Rusia și Ucraina, potrivit AFP.Zborurile companiei catre Ucraina nu sunt însa suspendate, a spus KLM într-un comunicat.„Recent s-a decis ca…

- Spania si Tarile de Jos si-au preluat sambata misiunile de supraveghere aeriana in Bulgaria, pe fondul cresterii tensiunilor regionale si a temerilor aliatilor occidentali legate de o eventuala invazie militara rusa in Ucraina, transmite dpa. Cele doua tari occidentale mentionate vor trimite…

- Wizz Air a dat startul primului zbor pe cea mai noua ruta, intre Iasi si Madrid, pasagerii romani avand posibilitatea de a calatori in capitala Spaniei in zilele de joi si duminica, potrivit unui comunicat al companiei. Biletele sunt disponibile online pe wizzair.com si prin intermediul aplicatiei…